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前田幸亮プロ

前田幸亮

理学療法士

前田幸亮プロは静岡新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

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前田幸亮

理学療法士

T-performance

前田幸亮プロは静岡新聞社が厳正なる審査をしたマイベストプロ静岡の登録専門家です

「動作・姿勢」と「栄養・体内環境」の両面から体づくりを支援

理学療法士としての実務経験に加え、フィジカルトレーナーや栄養学の知見を生かし、「動作・姿勢」と「栄養・体内環境」の両面から体づくりを支援。一人一人に合わせたサポートを行っています。

マイベストプロ・インタビュー

「人生の次の一歩」を支える身体づくりとコンディショニング

体づくりで人生の次の一歩を支えるコンディショニングのプロ

マイベストプロ静岡による取材記事

資格

理学療法士
Spine Dynamics 療法セラピスト
JCCA認定アドバンストトレーナー、ベーシックインストラクター
美容栄養インストラクター
妊活栄養インストラクター
ダイエット栄養インストラクター
認定臨床栄養医学指導士

事業者情報

氏名
前田幸亮（まえだこうすけ）
職種
理学療法士
理学療法士
会社名
T-performance
事業内容
身体機能の維持・向上を目的とした専門コンディショニング支援
ヨガ・ストレッチ指導
栄養・ボディメイクサポート
スポーツパフォーマンス支援
住所
〒422-8061
静岡県静岡市駿河区森下町3-40　フレシールコート森下町506
地図を見る
営業時間
9:00〜19:00
ホームページ
https://t-performance.com/

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