「動作・姿勢」と「栄養・体内環境」の両面から体づくりを支援
理学療法士としての実務経験に加え、フィジカルトレーナーや栄養学の知見を生かし、「動作・姿勢」と「栄養・体内環境」の両面から体づくりを支援。一人一人に合わせたサポートを行っています。
マイベストプロ・インタビュー
「人生の次の一歩」を支える身体づくりとコンディショニング
体づくりで人生の次の一歩を支えるコンディショニングのプロ
マイベストプロ静岡による取材記事
資格
理学療法士
Spine Dynamics 療法セラピスト
JCCA認定アドバンストトレーナー、ベーシックインストラクター
美容栄養インストラクター
妊活栄養インストラクター
ダイエット栄養インストラクター
認定臨床栄養医学指導士
事業者情報
- 氏名
- 前田幸亮（まえだこうすけ）
- 職種
-
理学療法士
理学療法士
- 会社名
- T-performance
- 事業内容
- 身体機能の維持・向上を目的とした専門コンディショニング支援
ヨガ・ストレッチ指導
栄養・ボディメイクサポート
スポーツパフォーマンス支援
- 住所
-
〒422-8061
静岡県静岡市駿河区森下町3-40 フレシールコート森下町506
- 営業時間
- 9:00〜19:00
- ホームページ
- https://t-performance.com/
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