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旗持玲子プロ

旗持玲子

セミナー講師、ビジネスコーチ、チームコーチ

旗持玲子プロは静岡新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

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旗持玲子

セミナー講師、ビジネスコーチ、チームコーチ

アール人財開発合資会社

旗持玲子プロは静岡新聞社が厳正なる審査をしたマイベストプロ静岡の登録専門家です

人財育成と組織開発により組織を強くし、結果を出すまで伴走

仏教と「経営の神様」松下幸之助創設のPHP研究所での学びを土台に、人財育成と関係の質の向上、役割・使命・ありたい姿の明確化とありかたの確認から組織を強くし、目標達成・経営理念の具現化に向け支援します。

マイベストプロ・インタビュー

「人は変われる」を信念に人財育成と関係性の質の向上を通じて組織風土の改善、経営理念の具現化に向う

人財育成と組織開発で結果を出す職場づくりを支援するプロ

マイベストプロ静岡による取材記事

資格

PHP認定・研修インストラクター上級
PHPビジネスコーチ上級
PHP研究所認定チームコーチ
文部科学省認定秘書技能検定試験準1級
特定非営利活動法人 日本プロフェッショナル・キャリア・カウンセラー協会 認定キャリア・カウンセラー

事業者情報

氏名
旗持玲子（はたもちれいこ）
職種
セミナー講師、ビジネスコーチ、チームコーチ
セミナー講師、ビジネスコーチ、チームコーチ
会社名
アール人財開発合資会社
事業内容
新人～経営陣までの階層別研修、プレゼンテーション、コーチングなど各種スキル研修
パーソナルコーチング、チームコーチング、採用・人財育成に関するコンサルティング
お客さま満足度向上に関する指導・アドバイス
組織活動診断ソフトCUBICを活用した「個人特性診断」「組織活力測定」等　各種診断
住所
〒425-0024
静岡県焼津市北浜通140-1
地図を見る
営業時間
9時～18時
ホームページ
https://rjinzai.jp/

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