人財育成と組織開発により組織を強くし、結果を出すまで伴走
仏教と「経営の神様」松下幸之助創設のPHP研究所での学びを土台に、人財育成と関係の質の向上、役割・使命・ありたい姿の明確化とありかたの確認から組織を強くし、目標達成・経営理念の具現化に向け支援します。
マイベストプロ・インタビュー
「人は変われる」を信念に人財育成と関係性の質の向上を通じて組織風土の改善、経営理念の具現化に向う
人財育成と組織開発で結果を出す職場づくりを支援するプロ
マイベストプロ静岡による取材記事
資格
PHP認定・研修インストラクター上級
PHPビジネスコーチ上級
PHP研究所認定チームコーチ
文部科学省認定秘書技能検定試験準1級
特定非営利活動法人 日本プロフェッショナル・キャリア・カウンセラー協会 認定キャリア・カウンセラー
事業者情報
- 氏名
- 旗持玲子（はたもちれいこ）
- 職種
-
セミナー講師、ビジネスコーチ、チームコーチ
セミナー講師、ビジネスコーチ、チームコーチ
- 会社名
- アール人財開発合資会社
- 事業内容
- 新人～経営陣までの階層別研修、プレゼンテーション、コーチングなど各種スキル研修
パーソナルコーチング、チームコーチング、採用・人財育成に関するコンサルティング
お客さま満足度向上に関する指導・アドバイス
組織活動診断ソフトCUBICを活用した「個人特性診断」「組織活力測定」等 各種診断
- 住所
-
〒425-0024
静岡県焼津市北浜通140-1
- 営業時間
- 9時～18時
- ホームページ
- https://rjinzai.jp/
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