人と組織をウェルビーイングにするキャリア開発のプロ
戸谷弘明（とやひろあき） ／ 人材・組織開発の専門サービス業
協同組合 山陰キャリア開発
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プロフィール
人材・組織開発の専門サービス業 ／ 戸谷弘明プロの一番の強み
人と組織の幸福度、満足度を高めるキャリアコンサルティング
キャリア開発を主軸に、人と組織を「ウェルビーイング」に導きます。個人のキャリア開発や、採用・定着支援、管理職研修、組織改革の支援など幅広くサポート。人的資本経営の後押しをするプロ集団です。
経歴
地元テレビ局系列のIT企業で、営業、管理職、取締役を経て、7年間代表取締役社長を務める。
2022年4月 独立。
Terrastory（テラストーリー）株式会社の顧問、しまね産業振興財団よろず支援拠点（中小企業支援拠点）のコーディネーターなど幅広く活動。
2023年4月「協同組合 山陰キャリア開発」を設立。
DATA
- 氏名
- 戸谷弘明（とやひろあき）
- 会社名
- 協同組合 山陰キャリア開発
- 事業内容
-
■個人向け：キャリアカウンセリング、コーチング／就職・転職、セカンドキャリア支援／女性活躍支援／副業・兼業支援 など
■企業向け：研修・セミナー講師派遣（管理職、ハラスメント対策、健康経営、女性活躍ほか）／組織づくりコンサルティング（モチベーション向上、エンゲージメント向上、定着率向上、品質管理・生産性向上、マーケティング、ブランディングほか）／採用支援 など
■無料のキャリア相談会、カウンセリング体験会の開催
- 職種
- 人材・組織開発の専門サービス業
- 資格
- 国家資格キャリアコンサルタント
- 住所
- 島根県 松江市
- 営業時間
- 9:00～17:00
- 定休日
- 土・日曜日、祝日 ※相談は都合に応じます
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担当戸谷弘明（とやひろあき）