人材・組織開発の専門サービス業 ／ 戸谷弘明プロの一番の強み

人と組織の幸福度、満足度を高めるキャリアコンサルティング

キャリア開発を主軸に、人と組織を「ウェルビーイング」に導きます。個人のキャリア開発や、採用・定着支援、管理職研修、組織改革の支援など幅広くサポート。人的資本経営の後押しをするプロ集団です。