現場経験で培ったリスク調査・分析、評価、それに基づいた提案
現場代理人や品質管理などの豊富な実務経験を生かし、経営者と現場担当者双方の視点から指導やコンサルティングを実施。複雑な法令対応や労働基準監督署等への対応も含め、現場の実情に即した解決策を提案します。
マイベストプロ・インタビュー
長年の業界経験を生かし、有害物質の調査・分析から防護マスクのフィットテストまで対応
現場経験を生かしたアスベストをはじめとする有害物質調査のプロ
マイベストプロ山陰・島根による取材記事
事業者情報
- 氏名
- 小林大樹（こばやしだいじゅ）
- 職種
-
その他サービス業、作業環境測定士
その他サービス業、作業環境測定士
- 会社名
- 合同会社小林環境安全支援室
- 事業内容
- 環境保全、安全衛生、労働安全に関する調査、分析、評価、指導、コンサルティング
- 住所
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〒698-0001
島根県益田市久城町267番地6
- 営業時間
-
8:00から17:00
（事前に連絡いただければ、日曜祝日、早朝夜間も平常通り対応いたします）
- ホームページ
- https://kobayashi-ess.jp/
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