グリーンアセット合同会社

秋重宏樹プロは山陰中央新報社が厳正なる審査をしたマイベストプロ山陰・島根の登録専門家です

お客さまに寄り添い、納得感を最優先する買い取り対応

多様な品目と卸先ネットワークを生かし、無理に売らせない買い取りを実践。売却以外の選択肢も含めて丁寧に説明し、相談者が「笑顔で手放せる」納得感を大切にした判断支援を行っています。

「笑顔で手放す選択肢」を提示し、地方の暮らしに寄り添う買い取りのかたちを提案

納得できる手放し方を共に考える、寄り添い型買い取りのプロ

資格

古物商許可

事業者情報

氏名
秋重宏樹（あきしげひろき）
職種
買い取り事業
買い取り事業
会社名
グリーンアセット合同会社
事業内容
・貴金属やブランド品その他多数の買い取り専門店事業
・車の買い取り専門店事業
住所
〒698-0003
島根県益田市乙吉町イ344-12-101
営業時間
10:00～19:00
定休日
毎週木曜日、年末年始
ホームページ
https://wakaba-shop.jp/shop/masuda/

