アダルトチルドレンの悩みに寄り添い、生きづらさを改善に導く
アダルトチルドレンなど、生きづらさの背景と向き合い、悩みの解消から自分らしい生き方へと導く心理カウンセリングを提供。心を癒し人生を再生する独自メソッド「むすびの心理学®」を実践できる講座も行っています
マイベストプロ・インタビュー
生きづらさの正体と向き合い、心と人生を結び直す
心癒し人生を再生する心理カウンセリングのプロ
マイベストプロ山陰・島根による取材記事
資格
全米NLP協会認定マスタープラクティショナー
米国NLP協会認定トレーナー＆マスタープラクティショナー
米国NLP協会認定コーチングトレーナー＆コーチ
（一社）日本ドリームコーチ協会認定トレーナー＆カウンセリングセラピスト/
ドリームコーチ
事業者情報
- 氏名
- 佐草勝美（さくさかつみ）
- 職種
-
心理カウンセラー
心理カウンセラー
- 会社名
- ドリームコーチスクール
- 事業内容
- ・心理カウンセリング：アダルトチルドレンへの対応、生きづらさの改善、自己肯定感の向上など
・「むすびの心理学®」講座：自己理解、コミュニケーション、潜在意識の理解、人間関係、自己実現
・心理カウンセラー養成講座、米国NLPプラクティショナー＆コーチ養成講座、ドリームコーチ®（むすびナビゲーター）養成講座
・企業向けコミュニケーション研修、メンタルヘルス
- 住所
-
〒699-0108
島根県松江市東出雲町出雲郷588-1
- 営業時間
- 10:00～20:00
- ホームページ
- https://oonomori.jimdofree.com/
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