相続不動産の売却から空き家管理まで一括してサポート
相続した不動産の売却仲介を得意とし、生前相談から空き家管理、士業紹介まで幅広く対応。買取・仲介・チャレンジ価格の3つの選択肢を提示し、依頼者の希望や状況に応じた売却プランを提案します。
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相続不動産の「どうしよう」を解決へ導く不動産売却のプロ
マイベストプロ滋賀による取材記事
資格
宅地建物取引士
任意売却士
事業者情報
- 氏名
- 松吉俊明（まつよしとしあき）
- 職種
-
不動産売買仲介
不動産売買仲介
- 会社名
- 株式会社sunny place
- 事業内容
- 不動産の買取・仲介/宅地開発分譲/リフォーム/建築/コンサルティング
- 住所
-
〒520-0114
滋賀県大津市穴太二丁目21番26号
- 営業時間
- 9：00～18：00
- 定休日
- 水曜日（日曜日は要予約）
- ホームページ
- https://www.sunnyplace-baikyaku.com/
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