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株式会社sunny place

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相続した不動産の売却仲介を得意とし、生前相談から空き家管理、士業紹介まで幅広く対応。買取・仲介・チャレンジ価格の3つの選択肢を提示し、依頼者の希望や状況に応じた売却プランを提案します。

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資格

宅地建物取引士
任意売却士

事業者情報

氏名
松吉俊明（まつよしとしあき）
職種
不動産売買仲介
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会社名
株式会社sunny place
事業内容
不動産の買取・仲介/宅地開発分譲/リフォーム/建築/コンサルティング
住所
〒520-0114
滋賀県大津市穴太二丁目21番26号
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営業時間
9：00～18：00　
定休日
水曜日（日曜日は要予約）
ホームページ
https://www.sunnyplace-baikyaku.com/

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