相続不動産の売却から空き家管理まで一括してサポート

相続した不動産の売却仲介を得意とし、生前相談から空き家管理、士業紹介まで幅広く対応。買取・仲介・チャレンジ価格の3つの選択肢を提示し、依頼者の希望や状況に応じた売却プランを提案します。