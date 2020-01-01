人材教育に力を入れるプロジェクトマネジメントコンサルタント
西平慎司（にしひらしんじ） ／ プロジェクトマネジメントコンサルタント
株式会社EaC
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- 06-6568-9372
プロフィール
プロジェクトマネジメントコンサルタント ／ 西平慎司プロの一番の強み
プロジェクトのマネジメントやマネージャー層の育成を伴走支援
プロジェクトマネージャー（PM）として約25年の経験をもとに、各種プロジェクトのマネジメントやPM育成をサポートします。独自に開発した業務設計システム「Wava」を活用した業務改善支援も。
経歴
食品、金融、テレビ局、医療、貿易、教育など、幅広い業種のシステム構築・刷新プロジェクトに従事。
大手4工場の業務システム（生産管理、受注、在庫、購買、IOT、トレーサビリティ）を統合。
2020年12月 「株式会社EaC」設立
DATA
- 氏名
- 西平慎司（にしひらしんじ）
- 会社名
- 株式会社EaC
- 事業内容
-
プロジェクトマネジメントに関するコンサルティング
・生産管理、購買、受注などのシステム構築・導入、刷新に関わる各種プロジェクトに対応
・業務設計システム「Wava（ウァヴァ）の提供
- 職種
- プロジェクトマネジメントコンサルタント
- 住所
-
〒551-0012
大阪府 大阪市大正区平尾4-7-6 西平ビル101
- 電話
-
06-6568-9372
- 営業時間
- 9:00～18:00
- 定休日
- 土・日曜日、祝日
- ホームページ
- https://ea-blue.info/
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担当西平慎司（にしひらしんじ）