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西平慎司

人材教育に力を入れるプロジェクトマネジメントコンサルタント

西平慎司（にしひらしんじ） ／ プロジェクトマネジメントコンサルタント

株式会社EaC

お電話での
お問い合わせ
06-6568-9372

プロフィール

西平慎司プロの写真

プロジェクトマネジメントコンサルタント ／ 西平慎司プロの一番の強み

プロジェクトのマネジメントやマネージャー層の育成を伴走支援

プロジェクトマネージャー（PM）として約25年の経験をもとに、各種プロジェクトのマネジメントやPM育成をサポートします。独自に開発した業務設計システム「Wava」を活用した業務改善支援も。

経歴

食品、金融、テレビ局、医療、貿易、教育など、幅広い業種のシステム構築・刷新プロジェクトに従事。
大手4工場の業務システム（生産管理、受注、在庫、購買、IOT、トレーサビリティ）を統合。
2020年12月　「株式会社EaC」設立　

DATA

氏名
西平慎司（にしひらしんじ）
会社名
株式会社EaC
事業内容
プロジェクトマネジメントに関するコンサルティング
・生産管理、購買、受注などのシステム構築・導入、刷新に関わる各種プロジェクトに対応
・業務設計システム「Wava（ウァヴァ）の提供
職種
プロジェクトマネジメントコンサルタント
住所
〒551-0012
大阪府 大阪市大正区平尾4-7-6 西平ビル101
電話
06-6568-9372
営業時間
9:00～18:00
定休日
土・日曜日、祝日
ホームページ
https://ea-blue.info/
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