200年以上続く会社の伝統を守る屋根工事店代表
株式会社興津商店
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プロフィール
屋根工事業 ／ 興津知明プロの一番の強み
1700年代後期創業。細部まで妥協せず美しい屋根に仕上げます
1700年代の後期に創業して以来、顧客満足を追求。「きれいな屋根のある家に住みたい」「雨漏りを直したい」といった声に応え、細部まで妥協をせず、積み重ねてきた歴史に恥じない美しい屋根に仕上げます。
経歴
1993 年～2000 年 松下電器産業（現パナソニック）→営業職に従事
2000 年（平成 12 年） 興津商店入社
2003 年 代表に就任
2005 年 木造住宅講座「屋根について」を NPO 法人にてセミナーを行う
2009 年 「さまざまな屋根材 使ってみての問題は」を NPO 法人にてセミナーを行う
2010 年 「風雨から守る・屋根材のあれこれ」を NPO 法人にてセミナーを行う
2010 年 「太陽光発電」を NPO 法人セミナーにてセミナーを行う
DATA
- 氏名
- 興津知明（おきつともあき）
- 会社名
- 株式会社興津商店
- 事業内容
-
屋根工事請負(新築屋根工事/屋根リフォーム）
各種瓦卸
太陽光発電システム
- 職種
- 屋根工事業
- 資格
-
特定化学物質等作業主任者
職長・安全衛生責任者教育修了
石綿取扱い作業従事者
瓦屋根工事技士
一般建築物石綿含有建材調査者
フルハーネス型墜落制止用器具特別教育修了
リフォームかし保険事業者
大阪府住宅リフォームマイスター制度登録事業者
一般建設業許可 屋根工事業
産業廃棄物収集運搬業許可
- 住所
-
〒552-0011
大阪府 大阪市港区南市岡1-4-14
- 電話
-
06-6582-0393
- 営業時間
- 9時～17時
- 定休日
- 日祝
- ホームページ
- https://okitsu.biz/
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