一棟収益不動産に特化し、企業の安定を長期支援
35年以上の不動産業界経験を活かし、一棟収益不動産の購入から運用、管理までを一貫して支援。メリット・デメリットを率直に伝える姿勢と、専門家との連携による総合支援で、長期的な信頼関係を築いています。
マイベストプロ・インタビュー
一棟収益不動産を経営の支えに。35年超の不動産仲介経験で導く、長期安定の資産形成
一棟収益不動産を通して企業の安定を支える専門家
マイベストプロ大阪による取材記事
資格
宅地建物取引士
不動産コンサルティングマスター
事業者情報
- 氏名
- 宮脇義幸（みやわきよしゆき）
- 職種
-
不動産仲介
不動産仲介
- 会社名
- 株式会社ニッチ
- 事業内容
- 一棟収益マンション、事業用物件、土地の売買仲介、相続対策等コンサルティング業務
- 住所
-
〒541-0057
大阪府大阪市中央区北久宝寺町2丁目3番15号 橋本ビル1階
- 営業時間
- 10:00～18:00 (定休日：土・日・祝日)
- ホームページ
- https://niche21.com/
プロのインタビューを読む
一棟収益不動産を通して企業の安定を支える専門家