宮脇義幸プロ

宮脇義幸

不動産仲介
宮脇義幸

株式会社ニッチ

一棟収益不動産に特化し、企業の安定を長期支援

35年以上の不動産業界経験を活かし、一棟収益不動産の購入から運用、管理までを一貫して支援。メリット・デメリットを率直に伝える姿勢と、専門家との連携による総合支援で、長期的な信頼関係を築いています。

マイベストプロ・インタビュー

一棟収益不動産を経営の支えに。35年超の不動産仲介経験で導く、長期安定の資産形成

一棟収益不動産を通して企業の安定を支える専門家

マイベストプロ大阪による取材記事

資格

宅地建物取引士
不動産コンサルティングマスター

事業者情報

氏名
宮脇義幸（みやわきよしゆき）
職種
会社名
株式会社ニッチ
事業内容
一棟収益マンション、事業用物件、土地の売買仲介、相続対策等コンサルティング業務
住所
〒541-0057
大阪府大阪市中央区北久宝寺町2丁目3番15号　橋本ビル1階
地図を見る
営業時間
10:00～18:00　(定休日：土・日・祝日)
ホームページ
https://niche21.com/

