海外人材とBIM活用で建設業界の課題解決を支援
ベトナム・ネパールの技術者と連携し、3DモデリングツールやBIMを駆使。建設業界が直面する深刻な人手不足や非効率的な業務体制といった課題に、多角的かつ実践的な解決策を提供します。
マイベストプロ・インタビュー
ベトナムとネパールの技術者を育成・雇用し、図面の改革で人手不足に悩む建設業界を支援
ベトナム・ネパールの人材とBIMを活用する建設コンサルタント
マイベストプロ大阪による取材記事
事業者情報
- 氏名
- 福澤譲（ふくざわゆずる）
- 職種
建設コンサルタント
- 会社名
- 株式会社Joh Abroad
- 事業内容
- 建設・住宅業界へのコンサルティング事業
ベトナム・ネパールの人材紹介
ベトナム・ネパールでのCAD図面作成代行サービス
ベトナム・ネパールとの貿易業
- 住所
-
〒532-0011
大阪府大阪市淀川区西中島6-2-3 チサンマンション第七新大阪1106
- 営業時間
- お問い合わせください
- ホームページ
- https://joh-abroad.jp/
