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細名洋平

公認会計士・税理士

公認会計士・税理士　細名洋平事務所

会計・税務から人生相談まで、経営者の悩みに幅広く応える

会計・税務や経営相談を軸に、パソコン設定や人生相談など、できる業務は何でも対応します。「変則型24時間営業」を掲げ、起きている間はいつでも相談可。フランクな関係づくりを大事に、経営者をお手伝いします。

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マイベストプロ大阪による取材記事

資格

中小企業診断士
税理士
公認会計士

事業者情報

氏名
細名洋平（ほそなようへい）
職種
公認会計士・税理士
公認会計士・税理士
会社名
公認会計士・税理士　細名洋平事務所
事業内容
会計・税務・財務に関するサポート：税務顧問、税務調査の立ち会い、納税相談、会社設立・創業支援、経営相談、業務効率化　ほか
住所
〒540-0026
大阪府大阪市中央区内本町1-2-13　谷四ばんらいビル7階
地図を見る
営業時間
変則型24時間（随時相談に応じます）
ホームページ
http://www.lt7.co.jp/
その他
https://www.facebook.com/yohei.hosona/?locale=ja_JP

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