会計・税務から人生相談まで、経営者の悩みに幅広く応える

会計・税務や経営相談を軸に、パソコン設定や人生相談など、できる業務は何でも対応します。「変則型24時間営業」を掲げ、起きている間はいつでも相談可。フランクな関係づくりを大事に、経営者をお手伝いします。