会計・税務から人生相談まで、経営者の悩みに幅広く応える
会計・税務や経営相談を軸に、パソコン設定や人生相談など、できる業務は何でも対応します。「変則型24時間営業」を掲げ、起きている間はいつでも相談可。フランクな関係づくりを大事に、経営者をお手伝いします。
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マイベストプロ大阪による取材記事
資格
中小企業診断士
税理士
公認会計士
事業者情報
- 氏名
- 細名洋平（ほそなようへい）
- 職種
-
公認会計士・税理士
公認会計士・税理士
- 会社名
- 公認会計士・税理士 細名洋平事務所
- 事業内容
- 会計・税務・財務に関するサポート：税務顧問、税務調査の立ち会い、納税相談、会社設立・創業支援、経営相談、業務効率化 ほか
- 住所
-
〒540-0026
大阪府大阪市中央区内本町1-2-13 谷四ばんらいビル7階
- 営業時間
- 変則型24時間（随時相談に応じます）
- ホームページ
- http://www.lt7.co.jp/
- その他
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