中小企業の強みを発展させ、新事業開発や市場開拓をサポート
新規事業開発や新規顧客開拓など、中小企業の強みを生かした新たな挑戦を、戦略立案から実行まで伴走します。貿易商社や海外での経営経験をもとに、営業チームの構築や、海外展開の支援も得意分野です。
マイベストプロ・インタビュー
新規事業や顧客開拓など、中小企業を「次の成長」に導くサポート
中小企業の新たな挑戦を後押しする経営コンサルタント
マイベストプロ大阪による取材記事
資格
事業承継マネージャー（BSM）
中小企業診断士
事業者情報
- 氏名
- 林覚（はやしさとる）
- 職種
-
経営コンサルタント
- 会社名
- 林経営支援オフィス
- 事業内容
- 中小企業の新規顧客開拓（海外含む）
中小企業の新事業開発、事業改革、成長戦略（海外含む）及び実行支援
マーケティング戦略・強い営業チームの構築
事業承継を機会とした新事業推進
- 住所
-
〒578-0946
大阪府東大阪市瓜生堂3丁目8-11-901 ローレルコート八戸ノ里
- 営業時間
- 9:00～18:00
- 定休日
- 土曜・日曜・祝日
- ホームページ
- https://hayashimanagement.com/
