林覚

経営コンサルタント
経営コンサルタント

林経営支援オフィス

中小企業の強みを発展させ、新事業開発や市場開拓をサポート

新規事業開発や新規顧客開拓など、中小企業の強みを生かした新たな挑戦を、戦略立案から実行まで伴走します。貿易商社や海外での経営経験をもとに、営業チームの構築や、海外展開の支援も得意分野です。

新規事業や顧客開拓など、中小企業を「次の成長」に導くサポート

中小企業の新たな挑戦を後押しする経営コンサルタント

資格

事業承継マネージャー（BSM）
中小企業診断士

事業者情報

氏名
林覚（はやしさとる）
職種
経営コンサルタント
経営コンサルタント
会社名
林経営支援オフィス
事業内容
中小企業の新規顧客開拓（海外含む）
中小企業の新事業開発、事業改革、成長戦略（海外含む）及び実行支援
マーケティング戦略・強い営業チームの構築
事業承継を機会とした新事業推進
住所
〒578-0946
大阪府東大阪市瓜生堂3丁目8-11-901　ローレルコート八戸ノ里
営業時間
9:00～18:00
定休日
土曜・日曜・祝日
ホームページ
https://hayashimanagement.com/

