開発から売買・賃貸、建築まで一貫対応
不動産開発から売買・賃貸仲介、建築、コンサルティングまで幅広く対応。中山間地域の不動産取引に精通し、地域の歴史・文化・慣習を踏まえた提案を重視。移住者支援や空き家活用にも力を入れています。
マイベストプロ・インタビュー
密なコミュニケーションで歴史や文化、慣習を理解し、地域に溶け込む不動産取引を提案
中山間地域の安全と再生を支える不動産のプロ
マイベストプロ岡山による取材記事
事業者情報
- 氏名
- 樋上有司（ひがみゆうじ）
- 職種
-
不動産業
不動産業
- 会社名
- 有限会社R&BAUHAUS東和
- 事業内容
- 不動産業務（売買・仲介・賃貸・管理）
・アセットマネジメント
・リーシング
・プロパティマネジメント
・デベロプメント
・デューデリジェンス
新規事業開設
・マネジメント（飲食・医院・美容室等）
建築全般
・請負・増改築
- 住所
-
〒700-0912
岡山県岡山市北区大供表町2-26
- 営業時間
- -
- ホームページ
- http://r-bauhaus.com/
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