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有限会社R&BAUHAUS東和

樋上有司プロは山陽新聞社が厳正なる審査をしたマイベストプロ岡山の登録専門家です

開発から売買・賃貸、建築まで一貫対応

不動産開発から売買・賃貸仲介、建築、コンサルティングまで幅広く対応。中山間地域の不動産取引に精通し、地域の歴史・文化・慣習を踏まえた提案を重視。移住者支援や空き家活用にも力を入れています。

マイベストプロ・インタビュー

密なコミュニケーションで歴史や文化、慣習を理解し、地域に溶け込む不動産取引を提案

中山間地域の安全と再生を支える不動産のプロ

マイベストプロ岡山による取材記事

事業者情報

氏名
樋上有司（ひがみゆうじ）
職種
不動産業
不動産業
会社名
有限会社R&BAUHAUS東和
事業内容
不動産業務（売買・仲介・賃貸・管理）
・アセットマネジメント
・リーシング
・プロパティマネジメント
・デベロプメント
・デューデリジェンス
新規事業開設
・マネジメント（飲食・医院・美容室等）
建築全般
・請負・増改築
住所
〒700-0912
岡山県岡山市北区大供表町2-26
地図を見る
営業時間
-
ホームページ
http://r-bauhaus.com/

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