不動産鑑定士の知見を生かした賃料見直しで収益改善を後押し

大手ゼネコンや地盤会社での経験と不動産鑑定士の知見を生かし、土地や建物の価値を調査。客観的なデータに基づいた賃料の見直しを支援。行政書士として相続や事業承継の相談にも対応しています。