不動産鑑定士の知見を生かした賃料見直しで収益改善を後押し
大手ゼネコンや地盤会社での経験と不動産鑑定士の知見を生かし、土地や建物の価値を調査。客観的なデータに基づいた賃料の見直しを支援。行政書士として相続や事業承継の相談にも対応しています。
マイベストプロ・インタビュー
賃料の適正評価と相続支援に注力。不動産オーナーの資産を守り収益改善に貢献
不動産価値を可視化し賃料の見直しを支援するプロ
マイベストプロ新潟による取材記事
資格
行政書士
測量士
宅地建物取引士
二級建築士
不動産鑑定士
一等無人航空機操縦士
一級土木施工管理技士
一級建築施工管理技士
事業者情報
- 氏名
- 坂田一郎（さかたいちろう）
- 職種
-
不動産鑑定士
不動産鑑定士
- 会社名
- 合同会社坂田不動産鑑定
- 事業内容
- 不動産鑑定
ドローンを用いた鑑定
地盤調査
- 住所
-
〒943-0121
新潟県上越市藤塚365-2 ハイツ藤塚101
- 営業時間
- 平日9:00～18:00
- ホームページ
- https://sakata-kantei.com/
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