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坂田一郎プロ

坂田一郎

不動産鑑定士

坂田一郎プロは新潟放送が厳正なる審査をした登録専門家です

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坂田一郎

不動産鑑定士

合同会社坂田不動産鑑定

坂田一郎プロは新潟放送が厳正なる審査をしたマイベストプロ新潟の登録専門家です

不動産鑑定士の知見を生かした賃料見直しで収益改善を後押し

大手ゼネコンや地盤会社での経験と不動産鑑定士の知見を生かし、土地や建物の価値を調査。客観的なデータに基づいた賃料の見直しを支援。行政書士として相続や事業承継の相談にも対応しています。

マイベストプロ・インタビュー

賃料の適正評価と相続支援に注力。不動産オーナーの資産を守り収益改善に貢献

不動産価値を可視化し賃料の見直しを支援するプロ

マイベストプロ新潟による取材記事

資格

行政書士
測量士
宅地建物取引士
二級建築士
不動産鑑定士
一等無人航空機操縦士
一級土木施工管理技士
一級建築施工管理技士

事業者情報

氏名
坂田一郎（さかたいちろう）
職種
不動産鑑定士
不動産鑑定士
会社名
合同会社坂田不動産鑑定
事業内容
不動産鑑定
ドローンを用いた鑑定
地盤調査
住所
〒943-0121
新潟県上越市藤塚365-2　ハイツ藤塚101
地図を見る
営業時間
平日9:00～18:00
ホームページ
https://sakata-kantei.com/

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