親子三代に渡る屋根、雨とい、外壁の修繕・加工のプロ
有限会社 乾板金工業所
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プロフィール
建築板金業 ／ 乾祐輔プロの一番の強み
親子三代で地域に愛される確かな建築板金加工技術に強み
親子三代続く信頼ある、町の板金屋さん。より外観を美しくする板金加工を目指す職人で、DIYの相談にも対応します。松本市を中心にスマート住宅から歴史的建造物まで、施工実績あり。
経歴
1973年 松本市生まれ
1991年 松本第一高等学校卒業後、松本技術専門学校熔接科で専門分野を学ぶ
1992年 有限会社 乾板金工業所、入社
2017年 代表取締役、就任
実績
・国宝「松本城」修繕工事
・「池上百竹亭」修繕工事
・「信州まつもと空港」屋根工事
・「サン・フーズ株式会社」松本物流センター増築工事
・「専称寺」板金工事
その他多数実績あり
DATA
- 氏名
- 乾祐輔（いぬいゆうすけ）
- 会社名
- 有限会社 乾板金工業所
- 事業内容
-
■ 住宅、店舗、公共建築物、社寺などの屋根、外壁、雨とい工事全般
■ 屋上緑化、太陽光パネル取り付け工事
- 専門分野
- 住宅リフォームに伴う屋根、金属外壁、雨とい修理
- 職種
- 建築板金業
- 資格
-
・一級建築板金技能士
・登録建築板金基幹技能士
・玉掛技能
・アーク溶接
・高所作業車
・屋根外装調査士
その他業務に関する資格多数保有
- 住所
-
〒390-1241
長野県 松本市大字新村3187
- 電話
-
0263-47-1001
- 営業時間
- 9:00～17:00
- 定休日
- 日曜日、第2・4土曜日、ゴールデンウィーク、お盆、年末年始
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