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電子機器販売業

金井俊一プロはテレビ宮崎が厳正なる審査をした登録専門家です

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電子機器販売業

TOWA宮崎株式会社

金井俊一プロはテレビ宮崎が厳正なる審査をしたマイベストプロ宮崎の登録専門家です

電子機器の提案から保守まで一貫対応

POSレジやLEDビジョンをはじめ、店舗・オフィス向けの電子機器を、提案から販売、保守まで一貫対応。万が一の故障時には、原則として当日中に駆けつける体制を整え、迅速な対応に努めています。

マイベストプロ・インタビュー

店舗や企業の電子機器を提案から保守まで。迅速対応で信頼を築く

POSレジやLEDビジョンで店舗運営を支えるプロ

マイベストプロ宮崎による取材記事

事業者情報

氏名
金井俊一（かないしゅんいち）
職種
電子機器販売業
電子機器販売業
会社名
TOWA宮崎株式会社
事業内容
【電子機器の販売・保守】
＜POS・オーダー関連＞
物販用POSシステム／飲食用オーダーエントリーシステム／電子レジスター／セルフレジ／自動釣銭機／タブレット注文システム／券売機
＜表示・映像関連＞
LEDビジョン／デジタルサイネージ
＜印刷・ラベル関連＞
ラベルプリンター／計量ラベルプリンター／複合機
＜その他＞
真空包装機／防犯カメラ／メンテナンス業務
住所
〒880-0877
宮崎県宮崎市宮脇町89-2
地図を見る
営業時間
お問い合わせください
ホームページ
https://towa-mn.co.jp/

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