電子機器の提案から保守まで一貫対応
POSレジやLEDビジョンをはじめ、店舗・オフィス向けの電子機器を、提案から販売、保守まで一貫対応。万が一の故障時には、原則として当日中に駆けつける体制を整え、迅速な対応に努めています。
マイベストプロ・インタビュー
店舗や企業の電子機器を提案から保守まで。迅速対応で信頼を築く
POSレジやLEDビジョンで店舗運営を支えるプロ
マイベストプロ宮崎による取材記事
事業者情報
- 氏名
- 金井俊一（かないしゅんいち）
- 職種
-
電子機器販売業
電子機器販売業
- 会社名
- TOWA宮崎株式会社
- 事業内容
- 【電子機器の販売・保守】
＜POS・オーダー関連＞
物販用POSシステム／飲食用オーダーエントリーシステム／電子レジスター／セルフレジ／自動釣銭機／タブレット注文システム／券売機
＜表示・映像関連＞
LEDビジョン／デジタルサイネージ
＜印刷・ラベル関連＞
ラベルプリンター／計量ラベルプリンター／複合機
＜その他＞
真空包装機／防犯カメラ／メンテナンス業務
- 住所
-
〒880-0877
宮崎県宮崎市宮脇町89-2
- 営業時間
- お問い合わせください
- ホームページ
- https://towa-mn.co.jp/
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