人生の節目・終活に欠かせない公正証書の作成支援
遺言や任意後見、婚前契約などの豊富な相談経験を生かし、一人一人の大切な思いを公正証書にします。相続診断士としては、一人暮らしの高齢者に向けたサポート事業に取り組んでいます。
マイベストプロ・インタビュー
公正証書作成支援を通じて、依頼者の思いを未来へつなぐ
人生の節目や終活を伴走する公正証書作成のプロ
マイベストプロ宮崎による取材記事
資格
行政書士、相続診断士
事業者情報
- 氏名
- 鷹取雄一（たかとりゆういち）
- 職種
-
行政書士、相続診断士
行政書士、相続診断士
- 会社名
- ひなた行政書士法人
- 事業内容
- ◇行政書士業務
・生前対策（終活）、相続に関する分野
遺言公正証書／任意後見契約公正証書／死後事務委任契約公正証書／尊厳死宣言公正証書
・婚前契約、夫婦問題に関する分野
婚前契約公正証書／事実婚に関する契約公正証書／婚姻関係に関する合意公正証書／離婚給付等契約公正証書
◇相続診断士業務
エンディングノート作成支援／終活セミナー
- 住所
-
〒885-0014
宮崎県都城市祝吉町5007-1
- 営業時間
- 9:00-23:00
- 定休日
- 年末年始
- ホームページ
- https://www.souzokushindan.biz/
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