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鷹取雄一プロ

鷹取雄一

行政書士、相続診断士

鷹取雄一プロはテレビ宮崎が厳正なる審査をした登録専門家です

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鷹取雄一

行政書士、相続診断士

ひなた行政書士法人

鷹取雄一プロはテレビ宮崎が厳正なる審査をしたマイベストプロ宮崎の登録専門家です

人生の節目・終活に欠かせない公正証書の作成支援

遺言や任意後見、婚前契約などの豊富な相談経験を生かし、一人一人の大切な思いを公正証書にします。相続診断士としては、一人暮らしの高齢者に向けたサポート事業に取り組んでいます。

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公正証書作成支援を通じて、依頼者の思いを未来へつなぐ

人生の節目や終活を伴走する公正証書作成のプロ

マイベストプロ宮崎による取材記事

資格

行政書士、相続診断士

事業者情報

氏名
鷹取雄一（たかとりゆういち）
職種
行政書士、相続診断士
行政書士、相続診断士
会社名
ひなた行政書士法人
事業内容
◇行政書士業務
・生前対策（終活）、相続に関する分野
遺言公正証書／任意後見契約公正証書／死後事務委任契約公正証書／尊厳死宣言公正証書
・婚前契約、夫婦問題に関する分野
婚前契約公正証書／事実婚に関する契約公正証書／婚姻関係に関する合意公正証書／離婚給付等契約公正証書
◇相続診断士業務
エンディングノート作成支援／終活セミナー
住所
〒885-0014
宮崎県都城市祝吉町5007-1
地図を見る
営業時間
9:00-23:00
定休日
年末年始
ホームページ
https://www.souzokushindan.biz/

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