20年以上の現場経験を生かした柔軟な設備提案力
20年以上の現場経験を生かし、設計から施工まで一貫して対応。部材不足やコスト高などの課題に対しても、中古機器の活用を含めた柔軟な提案で費用面に配慮した設備づくりを行っています。
マイベストプロ・インタビュー
創意工夫により求められる要求を満たし、電気工事業を通じて地域のインフラを支える
キュービクルの設計・製作を一貫対応する電気工事のプロ
マイベストプロ宮崎による取材記事
資格
一般建設業許可
事業者情報
- 氏名
- 曽地英樹（そちひでき）
- 職種
-
電気工事業 電気通信工事業
電気工事業 電気通信工事業
- 会社名
- 有限会社 曽地電機
- 事業内容
- 電気工事業
①一般用電気工作物の設備施工
②自家用電気工作物の制作・設置
③配電盤制作・改造
④太陽光発電設備の設計・施工
⑤ビニールハウス等の電気設備工事
⑥その他電気設備工事における設計・施工
電気通信工事業
①高等学校、大学、企業さまのスクリーン・スピーカー・プロジェクター取付工事の設計・施工
②天吊り・壁掛けモニターの設計・施工
③その他通信設備工事の設計・施工
- 住所
-
〒889-1701
宮崎県宮崎市田野町甲521-12
- 営業時間
- -
- ホームページ
- https://sochidenki.hanei.club/
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