世界のチョコと心配りで贈る喜びを支えるチョコレート専門店
世界各国のチョコレートやお菓子約300種類を取りそろえ、幅広い年代の多様な好みに対応。SNSの流行や顧客の声も素早く取り入れ、約100種のリボンやタグでさまざまなギフトにもきめ細やかに対応しています。
マイベストプロ・インタビュー
世界のチョコレートでハートの形・三股町から愛を届け、贈る人も贈られる人も笑顔に
世界のチョコレートを通じて大切な人へさまざまな愛を届けるプロ
マイベストプロ宮崎による取材記事
事業者情報
- 氏名
- 松山善彦（まつやまよしかず）
- 職種
-
チョコレート専門店
チョコレート専門店
- 会社名
- 世界のチョコレート identity 愛伝呈々
- 事業内容
- 世界のチョコレート・世界のお菓子の販売
プチギフト・ギフトの作成と販売
- 住所
-
〒889-1912
宮崎県北諸県郡三股町宮村2855-63
- 営業時間
- 10:00～18:30
- 定休日
- 10月～GWまで水曜日、 GW開け～9月まで火・水曜
- ホームページ
- https://identity-chocolate.com/
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