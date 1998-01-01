土地の境界問題を解決に導く不動産登記のプロ
後藤土地家屋調査士・行政書士事務所
プロフィール
土地家屋調査士 ／ 後藤泰孝プロの一番の強み
土地の境界特定に豊富な実績。聞く力で所有者間の納得を引き出す
土地家屋調査士として、宮崎県で20年以上の実績。豊富な経験に基づき、調査、測量、登記申請に取り組みます。土地の境界トラブルには、聞く力と交渉力を強みに、隣地間に笑顔の交流をもたらす解決を目指します。
経歴
宮崎大学工学部電気工学科卒業後、株式会社本田技術研究所を経て、宮崎県にUターン。地元の測量会社で、測量士補、測量士資格を取得。
1998年 土地家屋調査士 取得
1999年 「後藤土地家屋調査士・行政書士事務所」開業
実績
〈法務局への登記申請数〉
土地463件、建物1064件（2021年6月時点）
〈関連団体での活動〉
・2012年～ 筆界特定制度の筆界特定委員を務める
・2013年～2017年 宮崎県土地家屋調査士会 副会長
・2019年～ 公益社団法人宮崎県公共嘱託登記土地家屋調査士協会 常任理事
DATA
- 氏名
- 後藤泰孝（ごとうやすたか）
- 事務所名
- 後藤土地家屋調査士・行政書士事務所
- 事業内容
-
・土地の境界、用途などの調査・測量
・建物の構造、用途などの調査・測量
・土地・建物の登記申請手続き
・図面作成
- 取扱分野
-
・建物表題登記（表示登記）
・筆界特定
・土地合筆登記
・土地分筆登記
・建物合併登記
・建物合体登記
・建物表題部変更登記
・建物滅失登記 など
- 特徴
- 不動産会社やハウスメーカーなどから依頼を受け、不動産の調査、測量、登記手続きを行っています。建物の新築や増築、取り壊しなどに伴う登記のほか、土地の登記を取り扱い。複雑な土地の境界線特定にも、豊富な実績があります。行政書士が在籍し、不動産に関わるワンストップサービスの提供も可能。
- 職種
- 土地家屋調査士
- 資格
- 土地家屋調査士
- 住所
-
〒880-0916
宮崎県 宮崎市大字恒久6579-7
- 電話
-
0985-50-4049
- 営業時間
- 9:00～17:00
- 定休日
- 土曜日・日曜日、祝日、盆休み、年末年始
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後藤土地家屋調査士・行政書士事務所
担当後藤泰孝（ごとうやすたか）