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株式会社Blue Key

伊藤友佑プロは河北新報社が厳正なる審査をしたマイベストプロ宮城の登録専門家です

空き家や未活用不動産の新たな活用方法を提案

空き家や相続不動産の相談窓口として、売却や賃貸、活用など幅広い選択肢を提案。大手企業での実務経験や商工会議所での創業支援経験を生かし、地域の専門家と連携しながら依頼者を多角的にサポートします。

マイベストプロ・インタビュー

空き家の活用から店舗の開業支援まで。不動産を生かした地域づくりを支援

空き家や相続不動産の活用・売却を支援するプロ

マイベストプロ宮城による取材記事

資格

宅地建物取引士
一般社団法人全国空き家アドバイザー協議会 サスティナブルなまちづくりプランナー
一般社団法人全国空き家アドバイザー協議会 空き家課題トータルコンサルタント

事業者情報

氏名
伊藤友佑（いとうゆうすけ）
職種
不動産業
不動産業
会社名
株式会社Blue Key
事業内容
不動産の売買・管理・賃貸・企画・飲食店事業
飲食店企画プロデュース
各種イベント企画・運営及び管理
経営コンサルタント事業
インターネット・その他通信ネットワークを利用した通信販売業
古物商
住宅および住生活に関する啓蒙並びに相談事業
建築工事業および居住環境整備に関する事業
前各号に関するコンサルティング業
前各号に附帯する一切の事業
住所
〒983-0862
宮城県仙台市宮城野区二十人町300-22　MAXビル201
地図を見る
営業時間
-
ホームページ
https://www.bluekey-sendai.com/

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