空き家や未活用不動産の新たな活用方法を提案
空き家や相続不動産の相談窓口として、売却や賃貸、活用など幅広い選択肢を提案。大手企業での実務経験や商工会議所での創業支援経験を生かし、地域の専門家と連携しながら依頼者を多角的にサポートします。
マイベストプロ・インタビュー
空き家の活用から店舗の開業支援まで。不動産を生かした地域づくりを支援
空き家や相続不動産の活用・売却を支援するプロ
マイベストプロ宮城による取材記事
資格
宅地建物取引士
一般社団法人全国空き家アドバイザー協議会 サスティナブルなまちづくりプランナー
一般社団法人全国空き家アドバイザー協議会 空き家課題トータルコンサルタント
事業者情報
- 氏名
- 伊藤友佑（いとうゆうすけ）
- 職種
-
不動産業
不動産業
- 会社名
- 株式会社Blue Key
- 事業内容
- 不動産の売買・管理・賃貸・企画・飲食店事業
飲食店企画プロデュース
各種イベント企画・運営及び管理
経営コンサルタント事業
インターネット・その他通信ネットワークを利用した通信販売業
古物商
住宅および住生活に関する啓蒙並びに相談事業
建築工事業および居住環境整備に関する事業
前各号に関するコンサルティング業
前各号に附帯する一切の事業
- 住所
-
〒983-0862
宮城県仙台市宮城野区二十人町300-22 MAXビル201
- 営業時間
- -
- ホームページ
- https://www.bluekey-sendai.com/
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