45年にわたる電気技術者としてのノウハウを社会に還元
ファクスのメンテナンスやセキュリティー機器、エンクロージャーなどの設計業務に45年従事。培った電気技術の知見を研修やコンサルティングで中小企業や個人事業主に還元し、社員教育や新規事業立ち上げを支援する
マイベストプロ・インタビュー
電気技術者として45年。AIやロボットの時代に向けて知見を還元し、社会に貢献
電気の基礎や面白さを伝え、社員教育や事業立ち上げを支えるプロ
マイベストプロ三重による取材記事
資格
PWBインストラクタ準1級
工事担任者 デジタル第1種、アナログ第2種
事業者情報
- 氏名
- 葛井信行（くずいのぶゆき）
- 職種
-
電気技術コンサルタント
電気技術コンサルタント
- 会社名
- オフィスKZI
- 事業内容
- ・研修（電気の基礎講座、一般講座）
・技術コンサルティング
- 住所
-
〒517-0013
三重県鳥羽市
- 営業時間
- 9：00～17：00
- 定休日
- 土曜、日曜、祝日、年末年始、他
- ホームページ
- https://office-kzi.com/
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