欧州文化の知見に生演奏を融合させた記憶に残る講演・研修
欧州で培った文化的知見と演奏経験を生かし、講義と生演奏を組み合わせた講演・研修を提供。知識理解にとどまらず体験として定着させ、企業・行政（教育）の視野拡張や気付きを促すプログラムを展開しています。
マイベストプロ・インタビュー
欧州での実体験と生演奏を融合し、企業や教育現場に新たな学びを届ける
生演奏付き講義・研修で企業・行政（教育）の気付きを促すプロ
マイベストプロ京都による取材記事
事業者情報
- 氏名
- 山村有佳里（やまむらゆかり）
- 職種
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音楽家・ヨーロッパ文化・感性教育研究（音楽）
音楽家・ヨーロッパ文化・感性教育研究（音楽）
- 事業内容
- 生演奏付き講義・講演
楽器レッスン（受験・コンクール対策含む）
執筆
フルート・ピッコロ演奏
- 住所
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〒604-0085
京都府京都市中京区東竹屋町小川西入ル南側433 モンテェヴィラッジオ1階 ギャラリーミネルヴァ内
- 受付時間
- ホームページ・SNSでの問い合わせは24時間受け付け
- ホームページ
- http://yukari-yamamura.jimdo.com/
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