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山村有佳里プロ

山村有佳里

音楽家・ヨーロッパ文化・感性教育研究（音楽）

山村有佳里プロは京都新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

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山村有佳里

音楽家・ヨーロッパ文化・感性教育研究（音楽）

山村有佳里プロは京都新聞が厳正なる審査をしたマイベストプロ京都の登録専門家です

欧州文化の知見に生演奏を融合させた記憶に残る講演・研修

欧州で培った文化的知見と演奏経験を生かし、講義と生演奏を組み合わせた講演・研修を提供。知識理解にとどまらず体験として定着させ、企業・行政（教育）の視野拡張や気付きを促すプログラムを展開しています。

マイベストプロ・インタビュー

欧州での実体験と生演奏を融合し、企業や教育現場に新たな学びを届ける

生演奏付き講義・研修で企業・行政（教育）の気付きを促すプロ

マイベストプロ京都による取材記事

事業者情報

氏名
山村有佳里（やまむらゆかり）
職種
音楽家・ヨーロッパ文化・感性教育研究（音楽）
音楽家・ヨーロッパ文化・感性教育研究（音楽）
事業内容
生演奏付き講義・講演
楽器レッスン（受験・コンクール対策含む）
執筆
フルート・ピッコロ演奏
住所
〒604-0085
京都府京都市中京区東竹屋町小川西入ル南側433　モンテェヴィラッジオ1階　ギャラリーミネルヴァ内
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受付時間
ホームページ・SNSでの問い合わせは24時間受け付け
ホームページ
http://yukari-yamamura.jimdo.com/

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