欧州文化の知見に生演奏を融合させた記憶に残る講演・研修

欧州で培った文化的知見と演奏経験を生かし、講義と生演奏を組み合わせた講演・研修を提供。知識理解にとどまらず体験として定着させ、企業・行政（教育）の視野拡張や気付きを促すプログラムを展開しています。