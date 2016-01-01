人脈・財力ゼロから夢をかなえる方法を若者に伝授
若くして市議会議員を務め、最年少で市議会の議長に着任。「何も持たない凡人」が困難を乗り越え目標を達成してきた経験を生かし、若者が自らの目指す世界で活躍できるよう物事の捉え方や考え方を講話。
マイベストプロ・インタビュー
人脈・財力・実績ゼロからやりたいことを見つけ実現するためのマインドを講話
人脈・財力ゼロから夢をつかむマインドを育てるプロ
マイベストプロ京都による取材記事
資格
公益財団法人日本スポーツクラブ協会 学校運動部活動指導士
公益財団法人日本スポーツ施設協会 公認トレーニング指導士
事業者情報
- 氏名
- 久保典彦（くぼのりひこ）
- 職種
-
講師
講師
- 事業内容
- 講師業（リーダー育成、人材育成、管理職向けセミナー、若者の政治参画、目標がみつからない・やる気がでない人へのモチベーションアップなど）
- 住所
-
〒610-0341
京都府京田辺市
- 営業時間
- お問い合わせください
- ホームページ
- https://kubo-norihiko.com/
- その他
プロのインタビューを読む
人脈・財力ゼロから夢をつかむマインドを育てるプロ