ゼロベースで年商億越えに成長させたWEBマーケのノウハウ活用
自社事業をWEBで成長させた実績をもとに、AI活用・SEO・SNS・広告・映像・コンテンツ制作などWEBマーケティングを総合的に支援。集客や再注文率UPに導くサポートを行います。
マイベストプロ・インタビュー
自社事業の成功ノウハウに基づく、成果を出すWEBマーケティング
集客や売り上げアップを導くWEBマーケティングのプロ
マイベストプロ京都による取材記事
事業者情報
- 氏名
- 吉村泰弘（よしむらやすひろ）
- 職種
-
WEBコンサルタント
- 会社名
- 株式会社Own&Leverage
- 事業内容
- WEBマーケティング支援全般
サイト改善・分析・WEB集客・AI活用（映像 音声 楽曲）CM制作・インフルエンサー活用、レビューマーケ、ダイレクトレスポンスマーケ、リターゲティング広告、WEB広告、SNS運用、アフィリエイト・サイト改善：LP制作、LPヒートマップ分析・LP最適化、メールDM、キュレーションマーケ・SEO/MEO/LLMO、ポータルサイト・プラットフォーム掲載、被リンク獲得、プレスリリース出稿他
- 住所
-
〒610-0121
京都府城陽市寺田北山田91-4 エスポールビル2階201号
- 営業時間
- 10:00～17:00
- ホームページ
- https://ownandleverage.jp/
- WEBマーケ支援LP
プロのインタビューを読む
