吉村泰弘プロ

吉村泰弘

WEBコンサルタント

吉村泰弘プロは京都新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

吉村泰弘

WEBコンサルタント

株式会社Own&Leverage

吉村泰弘プロは京都新聞が厳正なる審査をしたマイベストプロ京都の登録専門家です

ゼロベースで年商億越えに成長させたWEBマーケのノウハウ活用

自社事業をWEBで成長させた実績をもとに、AI活用・SEO・SNS・広告・映像・コンテンツ制作などWEBマーケティングを総合的に支援。集客や再注文率UPに導くサポートを行います。

自社事業の成功ノウハウに基づく、成果を出すWEBマーケティング

事業者情報

氏名
吉村泰弘（よしむらやすひろ）
職種
WEBコンサルタント
WEBコンサルタント
会社名
株式会社Own&Leverage
事業内容
WEBマーケティング支援全般
サイト改善・分析・WEB集客・AI活用（映像 音声 楽曲）CM制作・インフルエンサー活用、レビューマーケ、ダイレクトレスポンスマーケ、リターゲティング広告、WEB広告、SNS運用、アフィリエイト・サイト改善：LP制作、LPヒートマップ分析・LP最適化、メールDM、キュレーションマーケ・SEO/MEO/LLMO、ポータルサイト・プラットフォーム掲載、被リンク獲得、プレスリリース出稿他
住所
〒610-0121
京都府城陽市寺田北山田91-4　エスポールビル2階201号
地図を見る
営業時間
10:00～17:00
ホームページ
https://ownandleverage.jp/
WEBマーケ支援LP
https://ownandleverage.jp/netosapo/

集客や売り上げアップを導くWEBマーケティングのプロ

