高性能な風量測定器を活用した各種システム開発のプロ
オーメータテクノ
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プロフィール
システムの開発設計 ／ 秋山清三郎プロの一番の強み
圧倒的な技術力で顧客の要望に応じた各種システムを提案
長考を重ねた風量測定のあり方をもとに、あらゆる配管に適応できる高性能風量測定器、オーメータを開発。オーダーメイド設計でどんなシステムにも導入できるオーメータにより空気を用いた各種システムの問題を解決。
経歴
大阪市立大学 工学部 機械工学科卒。
粉体機器のリーディングメーカー「ホソカワミクロン」に長年勤務。
設計部、研究所、営業技術部、海外勤務（オランダ5年）、エンジニアリング部、
技術開発部、営業企画部、営業部、受託加工部
多岐にわたる部署で経験を積むことで、トータルな知識と技術を修得
ユーグロップ株式会社 技術顧問
増岡窯業原料株式会社 技術顧問
クマエンジニアリング 技術顧問（現在継続中）
2012年 オーメータテクノ設立
風量測定器「オーメータ」の生産および販売を開始
2016年 粒度測定機「ファインジェットシープ」の販売を開始
2018年 風量制御装置「オーエムコントローラー」の販売を開始
実績
【開発製品】
減容器／粉砕機／微量充填システム／粉体投入装置／分級機内蔵微粉砕機／粒度測定器／
高性能風量測定器「オーメータ」／風量制御装置「OMコントローラー」／
高性能粒度測定器「ファインジェットシープ」／高性能供給機「ペンデュラムフィーダー」
【納入システム】
炭素材粉砕システム／ゼラチン充填軽量装置／炭カル微粉砕分級システム／
フレコン排出、小袋詰め装置／研磨剤乾燥装置／
ジルコンサンド分級装置／ジェットパック車の荷揚げ装置／
溶鋼鍋への保温材投入装置1／溶鋼鍋への保温材投入装置2／
空気輸送による混合装置／ボールミルシステムの改善
DATA
- 氏名
- 秋山清三郎（あきやませいざぶろう）
- 屋号
- オーメータテクノ
- 事業内容
-
■ 風量測定器オーメータの製造・販売
■ 風量制御装置オーエムコントローラーの製造・販売
■ 粒度測定機ファインジェットシーブの製造・販売
- 専門分野
-
■ 粉体機器の開発設計
■ 粉体供給・輸送システムの開発設計
- 職種
- 粉体システムの開発設計
- 住所
-
〒610-0353
京都府 京都市京田辺市松井ケ丘3-5-6
- 受付時間
-
9:00～18:00
（公式HPからのメール受付は24時間）
- 定休日
- 土・日・祝
- ホームページ
- http://ometer-techno.com/
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担当秋山清三郎（あきやませいざぶろう）