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小杉和

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法律事務所オフィス・エトワレ

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スイス法とフランス語を生かした国際法務対応

スイス法に精通し、フランス語での手続や交渉に対応。国際相続や国際離婚、子供の連れ去りなど国境をまたぐ案件から、国内の一般民事事件や労働問題、家事事件から行政事件まで幅広く対応します。

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法知識と語学力が強み。国をまたぐ相続や離婚、子の連れ去りなどのトラブルを解決へ

スイス法とフランス語の知識で法律問題を解決に導くプロ

マイベストプロ京都による取材記事

資格

弁護士（京都弁護士会所属）

事業者情報

氏名
小杉和（こすぎかずし）
職種
弁護士
弁護士
会社名
法律事務所オフィス・エトワレ
事業内容
一般民事事件
労働問題対応
金融コンプライアンス法務および企業法務全般対応
家事事件（離婚、相続他いずれも国際的案件に対応）
行政事件（国家賠償請求訴訟などの行政訴訟含む）
スイス法およびスイス関連法務対応（スイス銀行口座開設サポート）
ハーグ条約対応（クロスボーダーな子の連れ去り、面会交流案件代理人）
住所
〒600-8099
京都府京都市下京区仏光寺通烏丸東入上柳町331　タカノハスクエア5階
地図を見る
営業時間
平日9:00～18:00（ご要望に合わせて週末の相談・面談にも対応）
ホームページ
https://office-etoile.com/

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