苗木の育成からシイタケの栽培、原木の再利用までする循環林業
シイタケを中心としたキノコ類の栽培を手掛ける。原木栽培にこだわり、どんぐりから苗木を育てて植林し、原木として活用。使用後は埋め込みマット等の昆虫商品として余すところなくリサイクル利用されています。
マイベストプロ・インタビュー
どんぐりから育てる循環型林業の原木栽培で、おいしいキノコと美しい里山を次世代へ
キノコの栽培を通じて里山の景色を次世代へつなぐプロ
マイベストプロ京都による取材記事
事業者情報
- 氏名
- 宮西真也（みやにししんや）
- 職種
-
農業
農業
- 会社名
- 株式会社百里衆（おざとしゅう）
- 事業内容
- きのこ類、農作物の生産・加工・販売
移住者受け入れのための不動産賃貸
薪の生産・販売
※地元スーパーでのアウトドア需要、薪ストーブ付き賃貸物件での需要、羽釜でお米を炊く飲食店への提供を実践しながら、自社のビニールハウスにおける冬期のボイラー燃料としても活用しています
- 住所
-
〒601-0534
京都府京都市右京区京北下弓削町杉森26-1
- 営業時間
- -
- ホームページ
- https://kyotake.jp/
プロのインタビューを読む
キノコの栽培を通じて里山の景色を次世代へつなぐプロ