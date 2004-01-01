人材教育コンサルタント ／ 黒野正和プロの一番の強み

ポジティブ心理学をベースに、人と組織を活性化させる企業研修

強みに焦点を当て、人や組織の幸福を追求する「ポジティブ心理学」を活用した企業研修で、働く人の行動変容を導き、SDGs導入やチームビルディング向上などをサポート。個人向けの心理学講座やキャリア支援も。