ポジティブ心理学を生かした研修で組織力を高める人材育成のプロ
株式会社ラシク
プロフィール
人材教育コンサルタント ／ 黒野正和プロの一番の強み
ポジティブ心理学をベースに、人と組織を活性化させる企業研修
強みに焦点を当て、人や組織の幸福を追求する「ポジティブ心理学」を活用した企業研修で、働く人の行動変容を導き、SDGs導入やチームビルディング向上などをサポート。個人向けの心理学講座やキャリア支援も。
経歴
アパレル商社を経て、
2004年 日本郵政公社（現・日本郵政株式会社）で約13年勤務
2017年 「LACIQUE」創業
2021年 「株式会社ラシク」設立
DATA
- 氏名
- 黒野正和（くろのまさかず）
- 会社名
- 株式会社ラシク
- 事業内容
-
■企業研修：ウェルビーイング研修、SDGs研修、リーダー育成研修、チームビルディング研修、ジョブクラフティング、エンゲージメント向上研修
■ラシクアカデミー：ポジティブ心理学オンライン講座
■キャリア支援：就職合同企業説明会の開催、個人向けキャリアカウンセリング、コーチングなど
- 職種
- 人材教育コンサルタント
- 資格
-
Japan Positive Psychology Institute認定 ポジティブ心理学トレーナー
一般社団法人Beyond SDGs Japan認定 SDGsビジネスマスター
- 住所
-
〒604-8221
京都府 京都市中京区天神山町280番地 石勘ビル5階22号室
- 電話
-
075-254-7667
- 営業時間
- 9:00～18:00
- 定休日
- 土・日曜日、祝日
- ホームページ
- https://www.lacique.com/
- ラシクアカデミー
- https://lp.laciqueacademy.com/
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株式会社ラシク
担当黒野正和（くろのまさかず）