キリスト教の愛の精神で子どもから大人まで大切にする教育・保育
キリスト教の精神を軸に、0～5歳の園児たちが安心してのびのびと過ごせる園づくりを実践。一時保育事業や園庭開放などを通じて、保護者や地域の方々、将来の保育士が訪れやすい場所を目指します。
マイベストプロ・インタビュー
キリスト教の「愛の精神」で、子どもたちを「貴く大切な存在」として受け入れ、ありのままを受容
地域に開かれた園で子ども主体の教育・保育を実践するプロ
マイベストプロ京都による取材記事
資格
保育士
事業者情報
- 氏名
- 石川敦子（いしかわあつこ）
- 職種
-
保育士
保育士
- 会社名
- 社会福祉法人同胞会こひつじこども園
- 事業内容
- 幼児教育・保育の提供
一時保育事業
学童保育事業
小規模保育事業
- 住所
-
〒611-0042
京都府611-0042宇治市小倉町堀池94-1
- 営業時間
- 開園日日数及び開園時間はHPをご確認ください
- ホームページ
- https://www.kohitsuji-kodomo-en.com/
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