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石川敦子プロ

石川敦子

保育士

石川敦子プロは京都新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

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石川敦子

保育士

社会福祉法人同胞会こひつじこども園

石川敦子プロは京都新聞が厳正なる審査をしたマイベストプロ京都の登録専門家です

キリスト教の愛の精神で子どもから大人まで大切にする教育・保育

キリスト教の精神を軸に、0～5歳の園児たちが安心してのびのびと過ごせる園づくりを実践。一時保育事業や園庭開放などを通じて、保護者や地域の方々、将来の保育士が訪れやすい場所を目指します。

マイベストプロ・インタビュー

キリスト教の「愛の精神」で、子どもたちを「貴く大切な存在」として受け入れ、ありのままを受容

地域に開かれた園で子ども主体の教育・保育を実践するプロ

マイベストプロ京都による取材記事

資格

保育士

事業者情報

氏名
石川敦子（いしかわあつこ）
職種
保育士
保育士
会社名
社会福祉法人同胞会こひつじこども園
事業内容
幼児教育・保育の提供
一時保育事業
学童保育事業
小規模保育事業
住所
〒611-0042
京都府611-0042宇治市小倉町堀池94-1
地図を見る
営業時間
開園日日数及び開園時間はHPをご確認ください
ホームページ
https://www.kohitsuji-kodomo-en.com/

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地域に開かれた園で子ども主体の教育・保育を実践するプロ

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