キリスト教の愛の精神で子どもから大人まで大切にする教育・保育

キリスト教の精神を軸に、0～5歳の園児たちが安心してのびのびと過ごせる園づくりを実践。一時保育事業や園庭開放などを通じて、保護者や地域の方々、将来の保育士が訪れやすい場所を目指します。