葬儀費用の無駄をなくし、後悔しないお見送りをサポート
葬祭ディレクター1級を保有し、20年以上にわたり葬祭業に従事。葬儀社選びや見積もり精査への同行、お寺との相談、納骨や遺品整理のアドバイスまで、終活と葬儀を総合的に支援します。
マイベストプロ・インタビュー
葬儀の見積もり相談から見送り代行まで。後悔のないお別れをサポート
予算に応じた葬祭のアドバイス・お見送り代行を担う終活のプロ
マイベストプロ京都による取材記事
資格
一般財団法人遺品整理士認定協会 遺品整理士
一般社団法人日本仏教協会 仏教葬祭アドバイザー
一般社団法人日本海洋散骨協会 海洋散骨アドバイザー
葬祭ディレクター技能審査協会 葬祭ディレクター1級
産業廃棄物収集運搬業許可（大阪/京都）
古物商許可（美術品商/道具商）
事業者情報
- 氏名
- 岡田俊介（おかだしゅんすけ）
- 職種
-
葬祭アドバイザー
葬祭アドバイザー
- 会社名
- 成仏ラボ
- 事業内容
- 葬儀の生前見積もり同席・詳細アドバイス
お見送り代行
特殊清掃
原状回復・リフォーム
遺品整理
生前整理
不用品買取
- 住所
-
〒611-0021
京都府宇治市宇治蔭山59番地132
- 営業時間
- -
- ホームページ
- https://jobutu-lab.com/
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