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岡田俊介プロ

岡田俊介

葬祭アドバイザー

岡田俊介プロは京都新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

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岡田俊介

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成仏ラボ

岡田俊介プロは京都新聞が厳正なる審査をしたマイベストプロ京都の登録専門家です

葬儀費用の無駄をなくし、後悔しないお見送りをサポート

葬祭ディレクター1級を保有し、20年以上にわたり葬祭業に従事。葬儀社選びや見積もり精査への同行、お寺との相談、納骨や遺品整理のアドバイスまで、終活と葬儀を総合的に支援します。

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葬儀の見積もり相談から見送り代行まで。後悔のないお別れをサポート

予算に応じた葬祭のアドバイス・お見送り代行を担う終活のプロ

マイベストプロ京都による取材記事

資格

一般財団法人遺品整理士認定協会 遺品整理士
一般社団法人日本仏教協会 仏教葬祭アドバイザー
一般社団法人日本海洋散骨協会 海洋散骨アドバイザー
葬祭ディレクター技能審査協会 葬祭ディレクター1級
産業廃棄物収集運搬業許可（大阪/京都）
古物商許可（美術品商/道具商）

事業者情報

氏名
岡田俊介（おかだしゅんすけ）
職種
葬祭アドバイザー
葬祭アドバイザー
会社名
成仏ラボ
事業内容
葬儀の生前見積もり同席・詳細アドバイス
お見送り代行
特殊清掃
原状回復・リフォーム
遺品整理
生前整理
不用品買取
住所
〒611-0021
京都府宇治市宇治蔭山59番地132
地図を見る
営業時間
-
ホームページ
https://jobutu-lab.com/

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