葬儀費用の無駄をなくし、後悔しないお見送りをサポート

葬祭ディレクター1級を保有し、20年以上にわたり葬祭業に従事。葬儀社選びや見積もり精査への同行、お寺との相談、納骨や遺品整理のアドバイスまで、終活と葬儀を総合的に支援します。