アート：独自の手芸・ハート：地球に植樹・ホーム：多世代教室
＊独自性：絹と糸の貼り絵をAIで進化させ着物やペットの新アートを開拓＊継続性：伝統養蚕の天蚕と特許光る蚕が共有する絹の道の植樹文化交流＊多様性：多世代に好評の講習を身近で学べる教室店舗住宅運営
マイベストプロ・インタビュー
シルクの真綿を用いた、ふんわりと温かみのある手芸「アートシルク」で心に癒やしを
シルクのアートと被災地植樹で幸福を紡ぎ繋ぐプロ
マイベストプロ京都による取材記事
事業者情報
- 氏名
- 小倉美奈子（おぐらみなこ）
- 職種
-
アートシルク講師
- 会社名
- 一般社団法人アートシルク協会
- 事業内容
- 1，アート部門： シルク素材で作るオリジナル手芸 ペット絵本
絹と糸の貼り絵をAIで進化させた、風景やデザイン・着物やペットの新アートを学校やカルチャーセンター病院高齢者施設、団体や企業の記念式典イベント顧客サービス事業レクリエーション事業などで講習するとともに、オンラインセミナーも開催する。
2，ハート部門： 養蚕の新産業植樹と絵地図製作等商品開拓事業
伝統養蚕である「天蚕」と特許技術による「光る蚕」が共有する養蚕に関わる人々との植樹や文化交流により、新シルクロードJAPANの絵地図製作を広げ、商品開発により着物文化を生んだ日本独自の伝統と革新を発信して国内外に豊かさを提供する。
3，ホーム部門 シルクオンラインショップと教室兼店舗 多世代住宅運営
多世代に好評の講習を身近で学べるように、講師を養成し、これまでの学校やカルチャーセンターのみならず、自宅でもシルクオンラインショップ運営や、アートシルクの講師（ホームティーチャー）として教室兼店舗（リアル店舗とオンラインショップ店舗）の運営を委託し、多くの人にオリジナル手芸を提供できるよう展開する。
また、一人暮らしの高齢者や、DVいじめ問題などに悩む人たちの学校や地域の受け皿として社宅兼多世代住宅の運営も計画している。
- 住所
-
〒602-8421
京都府京都市上京区芝薬師町614-202
- 営業時間
-
- ホームページ
- http://www.beolive.or.jp/
プロのインタビューを読む
