看護学校・助産学校・保健師学校の受験に特化した予備校
看護学校を中心に、助産学校や保健師学校の受験に特化したカリキュラムで、合格までサポートします。集団授業と個別指導から選べ、個別はオンラインにも対応。経験豊富な講師陣が小論文や面接対策もフォローします。
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看護学校・医療系学校の合格を導くプロ
マイベストプロ京都による取材記事
事業者情報
- 氏名
- 谷達海（たにたつみ）
- 職種
- 看護学校、医療系学校の受験対策指導
- 会社名
- 株式会社アルファゼミナール
- 事業内容
- ・看護大学、看護専門学校、准看護学校の受験対策指導
・助産学校、保健師学校の受験対策指導
・小論文、面接対策
・看護学生向けの学習サポート、国家試験対策
・学校および医療機関への出張指導
- 特徴
- 看護学校、医療系学校の受験対策指導
- 住所
-
〒617-0826
京都府長岡京市開田4-2-10
- 営業時間
- 9:30～22:00
- ホームページ
- https://www.alpha-seminar.ac/
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