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看護学校、医療系学校の受験対策指導

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谷達海

看護学校、医療系学校の受験対策指導

株式会社アルファゼミナール

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看護学校・助産学校・保健師学校の受験に特化した予備校

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事業者情報

氏名
谷達海（たにたつみ）
職種
看護学校、医療系学校の受験対策指導
会社名
株式会社アルファゼミナール
事業内容
・看護大学、看護専門学校、准看護学校の受験対策指導
・助産学校、保健師学校の受験対策指導
・小論文、面接対策
・看護学生向けの学習サポート、国家試験対策
・学校および医療機関への出張指導
特徴
看護学校、医療系学校の受験対策指導
住所
〒617-0826
京都府長岡京市開田4-2-10
地図を見る
営業時間
9:30～22:00
ホームページ
https://www.alpha-seminar.ac/

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