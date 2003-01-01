プロフィール

一人ひとりに合わせたオーダーメイドの「成績が上がるシラバス」を作成。個別指導で理解を深めながら、万全の入試対策で第一志望校を目指す。豊富な経験と、個人塾の良さを生かしたアットホームな指導体制が強み。

実績

【公立一貫校及び私国立中学校】

京都市立西京高等学校附属中学校

京都府立洛北高等学校附属中学校

京都教育大学附属京都中学校

洛南高等学校附属中学校

同志社中学校

立命館中学校

立命館宇治中学校

京都産業大学附属中学校

龍谷大学付属平安中学校

大谷中学校

花園中学校

京都文教中学校

洛星中学校

東山中学校

同志社女子中学校

京都橘中学校

京都女子中学校

京都聖母学院中学校

平安女学院中学校

岡山中学校

神戸女学院中学部

函館ラ・サール中学校

金蘭千里中学校

大阪桐蔭中学校

高槻中学校

関西大学中等部

明星中学校

四天王寺中学校

西大和学園中学校

奈良学園登美ヶ丘中学校

東大寺学園中学校

帝塚山中学校

ノートルダム女学院中学校

関西学院千里国際中等部

など

※中学受験終了後、一貫校に6年間在籍した生徒は、大阪大学医学部、神戸大学農学部、滋賀医科大学、広島大学医学部などに多数合格

