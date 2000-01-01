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株式会社キャストコンサルティング

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GXの基本から実務まで、中小企業の取り組みをサポート

中小企業に特化したGX支援コンサルティングを提供。GHG排出量算定など、基礎から実用まで、社内担当者を育成します。ISOの取得支援や審査の経験から、ISOを活用した事業承継のための仕組みづくりも。

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未来を見据えてGXに取り組みたい中小企業を一からサポート

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資格

温室効果ガス排出量算定者/検証人
国際審査員登録機構 (IRCA) 認定 ISO 45001 審査員コンバージョンコース合格
公益財団法人日本適合性認定協会(JAB)認定 JIS Q 14001 (ISO 14001) 審査員研修コース合格
公益財団法人日本適合性認定協会(JAB)認定 IATCA 基準 ISO 9000:2000 主任審査員コース合格
一般財団法人日本情報経済社会推進協会(JIPDEC)認定 ISMS情報セキュリティマネジメントシステム審査員研修コース合格

事業者情報

氏名
塚本薫（つかもとかおる）
職種
GXコンサルタント
GXコンサルタント
会社名
株式会社キャストコンサルティング
事業内容
・中小企業向けGX支援コンサルティング：GHG排出量算定、取引先への報告書作成、GX人材の育成など
・事業継承のためのマネジメントシステム構築支援コンサルティング
・ISO9001（品質）、ISO14001（環境）の認証取得支援、審査
住所
〒606-8332
京都府京都市左京区岡崎東天王町35
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営業時間
問い合わせはメールで随時受け付けています
ホームページ
https://fukushi.kyoto.jp/

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