建物に応じた工法で高所清掃に対応
熊本市を拠点に全国各地で、高所の窓ガラス・外壁清掃や光触媒コーティングなどを提供。ロープアクセス（ブランコ工法）をはじめ建物に応じた工法で対応し、緊急の依頼にも応じています。
マイベストプロ・インタビュー
高層ビルのメンテナンス業を通じて建物の美観を高め、資産価値の維持・向上に貢献
高所作業の技術で建物の美観を守るビルメンテナンスのプロ
マイベストプロ熊本による取材記事
資格
職長・安全衛生責任者教育（新任担当者）修了
ゴンドラ特別教育修了
フルハーネス型安全帯使用作業特別教育修了
ロープ高所作業（ブランコ作業）特別教育修了
コベルコ教習所 労働安全衛生法による高所作業車技能講習修了
事業者情報
- 氏名
- 岡村和博（おかむらかずひろ）
- 職種
-
総合ビルメンテナンス
総合ビルメンテナンス
- 会社名
- 株式会社クリエイトライフ岡村
- 事業内容
- 窓ガラス清掃、光触媒コーティングなどのビルメンテナンス
- 住所
-
〒862-0954
熊本県熊本市中央区神水1-30-1
- 営業時間
- 24時間対応
- 定休日
- 不定休
- ホームページ
- https://www.kazuyuki.co.jp/
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