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岡村和博プロ

岡村和博

総合ビルメンテナンス

岡村和博プロは熊本朝日放送が厳正なる審査をした登録専門家です

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岡村和博

総合ビルメンテナンス

株式会社クリエイトライフ岡村

岡村和博プロは熊本朝日放送が厳正なる審査をしたマイベストプロ熊本の登録専門家です

建物に応じた工法で高所清掃に対応

熊本市を拠点に全国各地で、高所の窓ガラス・外壁清掃や光触媒コーティングなどを提供。ロープアクセス（ブランコ工法）をはじめ建物に応じた工法で対応し、緊急の依頼にも応じています。

マイベストプロ・インタビュー

高層ビルのメンテナンス業を通じて建物の美観を高め、資産価値の維持・向上に貢献

高所作業の技術で建物の美観を守るビルメンテナンスのプロ

マイベストプロ熊本による取材記事

資格

職長・安全衛生責任者教育（新任担当者）修了
ゴンドラ特別教育修了
フルハーネス型安全帯使用作業特別教育修了
ロープ高所作業（ブランコ作業）特別教育修了
コベルコ教習所 労働安全衛生法による高所作業車技能講習修了

事業者情報

氏名
岡村和博（おかむらかずひろ）
職種
総合ビルメンテナンス
総合ビルメンテナンス
会社名
株式会社クリエイトライフ岡村
事業内容
窓ガラス清掃、光触媒コーティングなどのビルメンテナンス
住所
〒862-0954
熊本県熊本市中央区神水1-30-1
地図を見る
営業時間
24時間対応
定休日
不定休
ホームページ
https://www.kazuyuki.co.jp/

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高所作業の技術で建物の美観を守るビルメンテナンスのプロ

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