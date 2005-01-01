45年以上の開発経験を基に一人ひとりに合わせた指導を実施
エンジニアとして45年以上にわたりシステム開発に従事。特定のカリキュラムは設けず、一人ひとりの希望や習熟度を丁寧にヒアリングした上で、それぞれに合わせたパソコン活用を支援します。
マイベストプロ・インタビュー
パソコンは暮らしを楽しむ道具。一人ひとりの目的や要望に寄り添った指導で人生を豊かに
生活を楽しむためのパソコン活用を支援するプロ
マイベストプロ熊本による取材記事
事業者情報
- 氏名
- 松永良治（まつながりょうじ）
- 職種
-
パソコン教室の運営業、システム開発業
パソコン教室の運営業、システム開発業
- 会社名
- ヒューマネット情報株式会社
- 事業内容
- パソコン教室の運営
業務用システム・アプリケーションの開発
- 住所
-
〒862-0950
熊本県熊本市中央区水前寺3丁目36-5
- 営業時間
- 午前9時～午後8時（要望に応じて夜間も対応）
- ホームページ
- https://www.humanetj.com/websunri/index.html
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