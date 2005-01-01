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松永良治

パソコン教室の運営業、システム開発業

松永良治プロは熊本朝日放送が厳正なる審査をした登録専門家です

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松永良治

パソコン教室の運営業、システム開発業

ヒューマネット情報株式会社

松永良治プロは熊本朝日放送が厳正なる審査をしたマイベストプロ熊本の登録専門家です

45年以上の開発経験を基に一人ひとりに合わせた指導を実施

エンジニアとして45年以上にわたりシステム開発に従事。特定のカリキュラムは設けず、一人ひとりの希望や習熟度を丁寧にヒアリングした上で、それぞれに合わせたパソコン活用を支援します。

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パソコンは暮らしを楽しむ道具。一人ひとりの目的や要望に寄り添った指導で人生を豊かに

生活を楽しむためのパソコン活用を支援するプロ

マイベストプロ熊本による取材記事

事業者情報

氏名
松永良治（まつながりょうじ）
職種
パソコン教室の運営業、システム開発業
パソコン教室の運営業、システム開発業
会社名
ヒューマネット情報株式会社
事業内容
パソコン教室の運営
業務用システム・アプリケーションの開発
住所
〒862-0950
熊本県熊本市中央区水前寺3丁目36-5
地図を見る
営業時間
午前9時～午後8時（要望に応じて夜間も対応）
ホームページ
https://www.humanetj.com/websunri/index.html

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