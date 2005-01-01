45年以上の開発経験を基に一人ひとりに合わせた指導を実施

エンジニアとして45年以上にわたりシステム開発に従事。特定のカリキュラムは設けず、一人ひとりの希望や習熟度を丁寧にヒアリングした上で、それぞれに合わせたパソコン活用を支援します。