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岡田航太プロ

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岡田航太

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RUTA FITNESS.

岡田航太プロは高知放送が厳正なる審査をしたマイベストプロ高知の登録専門家です

太りにくい体づくりと運動習慣の定着を支援

豊富な運動指導経験と教育現場で培った伴走力を生かし、一人一人に合ったトレーニングを提案。短期的な減量よりも、太りにくい体づくりと運動習慣の定着を支え、生涯にわたる健康づくりを後押しします。

マイベストプロ・インタビュー

「自分の体との付き合い方」を伝え、生涯動ける体づくりを提案

トレーナーと教師の視点で心身の成長を支えるプロ

マイベストプロ高知による取材記事

資格

高等学校教諭一種免許　保健体育、公民
公益社団法人日本キャンプ協会 キャンプインストラクター
一般社団法人　全日本晴れ男・晴れ女協会　晴れ男認定

事業者情報

氏名
岡田航太（おかだこうた）
職種
パーソナルトレーナー
パーソナルトレーナー
会社名
RUTA FITNESS.
事業内容
パーソナルジム運営
住所
〒781-0088
高知県高知市北久保9-32　ヴィラブリック1階東
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営業時間
9:00～22:00
ホームページ
https://ruta-fitness.jp/

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