太りにくい体づくりと運動習慣の定着を支援
豊富な運動指導経験と教育現場で培った伴走力を生かし、一人一人に合ったトレーニングを提案。短期的な減量よりも、太りにくい体づくりと運動習慣の定着を支え、生涯にわたる健康づくりを後押しします。
マイベストプロ・インタビュー
「自分の体との付き合い方」を伝え、生涯動ける体づくりを提案
トレーナーと教師の視点で心身の成長を支えるプロ
マイベストプロ高知による取材記事
資格
高等学校教諭一種免許 保健体育、公民
公益社団法人日本キャンプ協会 キャンプインストラクター
一般社団法人 全日本晴れ男・晴れ女協会 晴れ男認定
事業者情報
- 氏名
- 岡田航太（おかだこうた）
- 職種
-
パーソナルトレーナー
パーソナルトレーナー
- 会社名
- RUTA FITNESS.
- 事業内容
- パーソナルジム運営
- 住所
-
〒781-0088
高知県高知市北久保9-32 ヴィラブリック1階東
- 営業時間
- 9:00～22:00
- ホームページ
- https://ruta-fitness.jp/
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