沖本翔プロ

沖本翔

自動車整備士

沖本翔プロは高知放送が厳正なる審査をした登録専門家です

インタビュー
高知放送
沖本翔プロ
沖本翔

自動車整備士

沖本モーターサービス

沖本翔プロは高知放送が厳正なる審査をしたマイベストプロ高知の登録専門家です

国産車から輸入車まで丁寧な修理・点検を実施

整備士が直接顧客の声に耳を傾け、愛車を長く安心して乗り続けられるよう丁寧にサポート。国産車はもちろん、輸入車にも対応し、整備や車検、新車・中古車の販売まで幅広く手掛けています。

マイベストプロ・インタビュー

自動車の点検・修理、販売を手掛け、快適なカーライフをサポート

整備から車検、新車・中古車の販売まで手掛ける自動車のプロ

マイベストプロ高知による取材記事

資格

二級ジーゼル自動車整備士
二級ガソリン自動車整備士
自動車検査員
電圧電気特別教育修了
巻き上げ機運転特別教育修了
タイヤの空気充填の業務にかかる特別教育修了
有償運送許可
古物商許可

事業者情報

氏名
沖本翔（おきもとしょう）
職種
自動車整備士
自動車整備士
会社名
沖本モーターサービス
事業内容
車検・点検・修理
カーリースサービス
オークション代行
新車・中古車販売
鈑金塗装
オイル・パーツ交換
住所
〒781-0301
高知県高知市春野町弘岡上940
営業時間
お問い合わせください
ホームページ
https://okimoto-motor.com/

整備から車検、新車・中古車の販売まで手掛ける自動車のプロ

