国産車から輸入車まで丁寧な修理・点検を実施
整備士が直接顧客の声に耳を傾け、愛車を長く安心して乗り続けられるよう丁寧にサポート。国産車はもちろん、輸入車にも対応し、整備や車検、新車・中古車の販売まで幅広く手掛けています。
自動車の点検・修理、販売を手掛け、快適なカーライフをサポート
整備から車検、新車・中古車の販売まで手掛ける自動車のプロ
資格
二級ジーゼル自動車整備士
二級ガソリン自動車整備士
自動車検査員
電圧電気特別教育修了
巻き上げ機運転特別教育修了
タイヤの空気充填の業務にかかる特別教育修了
有償運送許可
古物商許可
事業者情報
- 氏名
- 沖本翔（おきもとしょう）
- 職種
-
自動車整備士
- 会社名
- 沖本モーターサービス
- 事業内容
- 車検・点検・修理
カーリースサービス
オークション代行
新車・中古車販売
鈑金塗装
オイル・パーツ交換
- 住所
-
〒781-0301
高知県高知市春野町弘岡上940
- 営業時間
- お問い合わせください
- ホームページ
- https://okimoto-motor.com/
