国際ビジネス経験を生かした実践的な外国人支援
大手メーカーの執行役員や上場企業の社外取締役を歴任。海外駐在で培った経験と英語力を生かし、外国人の在留資格取得を支援。外国人材を受入れ企業への支援や、家族も含めた相談活動にも取り組んでいます。
マイベストプロ・インタビュー
会社経営と国際ビジネス、ボランティアの実績を武器に、在留資格取得を支援
日本で挑戦する外国人の在留資格取得を支援する行政書士
マイベストプロ神奈川による取材記事
資格
特定行政書士
事業者情報
- 氏名
- 宮本透（みやもととおる）
- 職種
-
行政書士
行政書士
- 会社名
- 行政書士みやもと事務所
- 事業内容
- 在留資格申請
永住権・日本国籍取得支援
外国に関係する相続や手続き
会社・法人設立
各種許認可申請、契約書作成など
- 住所
-
〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜3-17-12 アルファスペース305
- 営業時間
- 10:00～17:30
- ホームページ
- https://tom-office.com/
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