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宮本透

行政書士

行政書士みやもと事務所

国際ビジネス経験を生かした実践的な外国人支援

大手メーカーの執行役員や上場企業の社外取締役を歴任。海外駐在で培った経験と英語力を生かし、外国人の在留資格取得を支援。外国人材を受入れ企業への支援や、家族も含めた相談活動にも取り組んでいます。

マイベストプロ・インタビュー

会社経営と国際ビジネス、ボランティアの実績を武器に、在留資格取得を支援

日本で挑戦する外国人の在留資格取得を支援する行政書士

マイベストプロ神奈川による取材記事

資格

特定行政書士

事業者情報

氏名
宮本透（みやもととおる）
職種
行政書士
行政書士
会社名
行政書士みやもと事務所
事業内容
在留資格申請
永住権・日本国籍取得支援
外国に関係する相続や手続き
会社・法人設立
各種許認可申請、契約書作成など
住所
〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜3-17-12　アルファスペース305
地図を見る
営業時間
10:00～17:30
ホームページ
https://tom-office.com/

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