国際ビジネス経験を生かした実践的な外国人支援

大手メーカーの執行役員や上場企業の社外取締役を歴任。海外駐在で培った経験と英語力を生かし、外国人の在留資格取得を支援。外国人材を受入れ企業への支援や、家族も含めた相談活動にも取り組んでいます。