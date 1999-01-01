「建築ドクター」として建物の健全管理を診断する一級建築士
一級建築士事務所 株式会社クレアール
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プロフィール
一級建築士 ／ 井上英勝プロの一番の強み
誠実な情報伝達で不安を解消、建物の価値と満足度を高める
新築・改修・維持監理の全体を知る一級建築士が、難解な専門用語や施主の本音を公平に解説し、情報不足による不安を解消。建物の健全な維持管理を総合的に診断する「建築ドクター」としてアドバイスします。
経歴
1991年 明治大学工学部建築学科卒業
1993年～1999年 家業である井上工務店に勤務
1999年 一級建築士事務所 株式会社クレアール創業
2003年 一級建築士事務所 株式会社クレアール設立
現在に至る
実績
〈主な取引先〉
シャープエネルギーソリューション株式会社、株式会社丸和運輸機関、関電ファシリティーズ株式会社、日本電計株式会社、太洋テクニカ株式会社、株式会社横浜建物、杉本電機産業株式会社、Gテリア株式会社、株式会社斉藤工務店、株式会社神木製作所、株式会社志楽ダイナミックス、株式会社修成工業、株式会社いずみガーデン、ほか多数。
DATA
- 氏名
- 井上英勝（いのうえひでかつ）
- 会社名
- 一級建築士事務所 株式会社クレアール
- 事業内容
-
■ 建築設計、施工管理、施工、訴訟顧問、確認申請代行
特殊建築物等定期調査業務の代行
建築設備定期検査業務の代行
防火設備の定期検査業務の代行
■ 一般・法人、新築・既存建物の相談（建築ドクター）
土地・建物の現況調査及び検査
大規模修繕の監修と指導
建築法規の確認・指導
建物の維持管理方法のアドバイス
建物に関する訴訟の顧問建築士
- 職種
- 一級建築士
- 資格
-
◆一級建築士
◆一級施工管理技士
- 住所
-
〒221-0834
神奈川県 横浜市神奈川区台町11-29 横浜エムアイビル701
- 電話
-
045-317-5956
不在時は折り返しますのでメッセージを残して下さい。
- 営業時間
- 9:00～19:00
- 定休日
- 土曜日・日曜日・祝日
- ホームページ
- http://www.creare-air.com/
- 料金
-
料金の一例
◆建築相談 1時間 5,000円
◆出張建築相談 1時間 6,000円（現場調査、資料閲覧含む。交通費別途）
◆確認申請代行などはご相談ください
※いずれも要予約
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担当井上英勝（いのうえひでかつ）