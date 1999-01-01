プロフィール

新築・改修・維持監理の全体を知る一級建築士が、難解な専門用語や施主の本音を公平に解説し、情報不足による不安を解消。建物の健全な維持管理を総合的に診断する「建築ドクター」としてアドバイスします。

経歴

1991年 明治大学工学部建築学科卒業

1993年～1999年 家業である井上工務店に勤務

1999年 一級建築士事務所 株式会社クレアール創業

2003年 一級建築士事務所 株式会社クレアール設立

現在に至る

