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白石章訓プロ

白石章訓

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白石章訓プロは鹿児島読売テレビが厳正なる審査をした登録専門家です

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白石章訓

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Cocoonホーム株式会社

白石章訓プロは鹿児島読売テレビが厳正なる審査をしたマイベストプロ鹿児島の登録専門家です

断熱性・気密性と経年美化を両立し、快適な暮らしをかなえる

ドイツの住宅思想に着想を得た断熱性・気密性に配慮した住まいを提案。最低限の冷暖房で快適な空間をかなえ、外構も含めて暮らしを整え、100年先まで引き継がれる家づくりを目指します。

マイベストプロ・インタビュー

太陽や風など自然エネルギーを活用する「パッシブハウス」の視点で、心地よい住まいを提案

将来を見据え、快適さと美しさを大切にした住まいづくりのプロ

マイベストプロ鹿児島による取材記事

資格

二級建築士
一般建設業許可

事業者情報

氏名
白石章訓（しらいしあきのり）
職種
建築士
建築士
会社名
Cocoonホーム株式会社
事業内容
住宅の設計・施工
テナント物件の設計・施工
エクステリア、外構工事
断熱性能を高めるリフォーム・リノベーション
住所
〒899-8604
鹿児島県曽於市末吉町諏訪方8264-2
地図を見る
営業時間
9:00～18:00
ホームページ
https://cocoonhome0605.com/

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将来を見据え、快適さと美しさを大切にした住まいづくりのプロ

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