断熱性・気密性と経年美化を両立し、快適な暮らしをかなえる
ドイツの住宅思想に着想を得た断熱性・気密性に配慮した住まいを提案。最低限の冷暖房で快適な空間をかなえ、外構も含めて暮らしを整え、100年先まで引き継がれる家づくりを目指します。
マイベストプロ・インタビュー
太陽や風など自然エネルギーを活用する「パッシブハウス」の視点で、心地よい住まいを提案
将来を見据え、快適さと美しさを大切にした住まいづくりのプロ
マイベストプロ鹿児島による取材記事
資格
二級建築士
一般建設業許可
事業者情報
- 氏名
- 白石章訓（しらいしあきのり）
- 職種
-
建築士
建築士
- 会社名
- Cocoonホーム株式会社
- 事業内容
- 住宅の設計・施工
テナント物件の設計・施工
エクステリア、外構工事
断熱性能を高めるリフォーム・リノベーション
- 住所
-
〒899-8604
鹿児島県曽於市末吉町諏訪方8264-2
- 営業時間
- 9:00～18:00
- ホームページ
- https://cocoonhome0605.com/
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