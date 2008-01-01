暮らしをより楽しくするオーダーメード車いすのプロ
工藤彰一（くどうしょういち） ／ オーダーメード車いす販売・修理・メンテナンス
ライフセディア株式会社
- お電話での
お問い合わせ
- 019-656-1535
プロフィール
オーダーメード車いす販売・修理・メンテナンス ／ 工藤彰一プロの一番の強み
機能・デザインを備え今後も見据えた世界に一つの車いすを提案
オーダーメード車いす、競技用・電動車いすの販売・修理・調整専門店。国内外問わず幅広いラインアップの中から、今の生活を支えるとともに近い将来を見据えた機能と、高いデザイン性を兼ね備えた1台を提案します。
経歴
岩手県盛岡市出身。
2008年、個人事業主として、車いすのフレーム製作、修理を始める。
2011年、自動車手動運転補助装置・車いすの販売会社に入社。
宮城県仙台市と盛岡市で約15年間、技術者として腕を磨く。
2022年1月、盛岡市にライフセディア株式会社を設立。
DATA
- 氏名
- 工藤彰一（くどうしょういち）
- 会社名
- ライフセディア株式会社
- 事業内容
-
●オーダーメード車いすの販売・修理・調整
※主要取扱いメーカー＆取引企業
・日進医療器株式会社 ・株式会社松永製作所 ・株式会社ミキ ・パンテーラジャパン株式会社 ・サンライズメディカルジャパン ・株式会社オーエックスエンジニアリング ・株式会社ティグ・オットーボックジャパン株式会社
・株式会社テレウス ・株式会社今仙技術研究所 ・株式会社昭和貿易 ・アビリティーズケアネット株式会社 ・株式会社加地 etc.
●競技用車いすの販売・修理・調整
※主要取扱いメーカー
・車いすバスケットボール（日進医療器、MP、オーエックスエンジニアリング、FORCE、RGK、QUICKIE etc.）
・陸上用車いす（レーサー）（オーエックスエンジニアリング、日進医療器 etc.）
・車いすテニス（日進医療器、オーエックスエンジニアリング、RGK、QUICKIE、etc.）
etc.
●電動車いすの販売・修理・調整
●車いすユーザーのサポート
- 職種
- オーダーメード車いす販売・修理・メンテナンス
- 住所
-
〒020-0126
岩手県 盛岡市安倍館町18-35 2F
- 電話
-
019-656-1535
- 営業時間
- 9:00～18:00
- 定休日
- 日・祝日
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担当工藤彰一（くどうしょういち）