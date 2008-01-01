オーダーメード車いす販売・修理・メンテナンス ／ 工藤彰一プロの一番の強み

機能・デザインを備え今後も見据えた世界に一つの車いすを提案

オーダーメード車いす、競技用・電動車いすの販売・修理・調整専門店。国内外問わず幅広いラインアップの中から、今の生活を支えるとともに近い将来を見据えた機能と、高いデザイン性を兼ね備えた1台を提案します。