事業と家計をトータルに見渡すコンサルティング
小規模事業者に向けて、決算書分析から生活設計まで、事業と家計をトータルに見渡すコンサルティングで、経営者が前向きに進める環境を提供。スポーツを通して、地域に「応援と支援」の循環を促す取り組みも
事業と暮らしをトータルに支え、地域に育む「応援と支援」の循環
事業と家計の総合サポートで「小さくても強い会社」をつくるプロ
資格
一級ファイナンシャル・プランニング技能士
CFP
相続診断士
証券一種外務員資格
事業者情報
- 氏名
- 谷口薫（たにぐちかおる）
- 職種
-
経営コンサルタント
経営コンサルタント
- 会社名
- 5win
- 事業内容
- ・経営コンサルティング
経営戦略の策定
マーケティング戦略の立案
・財務コンサルティング
財務戦略の立案
資金繰りの最適化
資金調達及び補助金の申請書作成支援
・家計管理サポート
ライフプラン策定
貯蓄計画の立案
投資・保険のアドバイス
資産管理及び資産運用に関する提案
- 住所
-
〒923-0814
石川県小松市白松町155-11
- 営業時間
- 9:00～17:00
- ホームページ
- https://five-win.com/
