谷口薫プロ

谷口薫

経営コンサルタント

インタビュー
北陸放送
事業と家計をトータルに見渡すコンサルティング

小規模事業者に向けて、決算書分析から生活設計まで、事業と家計をトータルに見渡すコンサルティングで、経営者が前向きに進める環境を提供。スポーツを通して、地域に「応援と支援」の循環を促す取り組みも

事業と暮らしをトータルに支え、地域に育む「応援と支援」の循環

資格

一級ファイナンシャル・プランニング技能士
CFP
相続診断士
証券一種外務員資格

事業者情報

氏名
谷口薫（たにぐちかおる）
職種
会社名
5win
事業内容
・経営コンサルティング
　経営戦略の策定
　マーケティング戦略の立案
・財務コンサルティング
　財務戦略の立案
　資金繰りの最適化
　資金調達及び補助金の申請書作成支援
・家計管理サポート
　ライフプラン策定
　貯蓄計画の立案
　投資・保険のアドバイス
　資産管理及び資産運用に関する提案
住所
〒923-0814
石川県小松市白松町155-11
営業時間
9:00～17:00
ホームページ
https://five-win.com/

事業と家計の総合サポートで「小さくても強い会社」をつくるプロ

