野鳥を専門に自然交配で約50年間養殖してきた技術と知識
キジ・ヤマドリ・コジュケイ専門の養殖場。約50年で培ったノウハウをもとに食用・愛玩の両ニーズに応え、衛生面に配慮した生体と卵を供給しています。自治体からの放鳥用の養殖依頼にも対応しています。
マイベストプロ・インタビュー
自然に近い環境でキジ・ヤマドリ・コジュケイを養殖し、食用・観賞用・放鳥用として展開
キジ・ヤマドリ・コジュケイを自然交配で養殖する専門家
マイベストプロ茨城による取材記事
事業者情報
- 氏名
- 木村良彦（きむらよしひこ）
- 職種
-
ヤマドリ、キジ、コジュケイの養殖
ヤマドリ、キジ、コジュケイの養殖
- 会社名
- 日本キジ・ヤマドリ養殖センター
- 事業内容
- ヤマドリ、キジ、コジュケイの養殖（食用、愛玩、放鳥）
ヤマドリ、キジ、コジュケイの愛玩用の生体・卵の販売
ヤマドリ、キジ、コジュケイの食用の精肉・卵の販売
- 住所
-
〒319-1301
茨城県日立市十王町伊師3622-2
- 営業時間
- 6:00～20:00
- 定休日
- 無休
- ホームページ
- http://www.torihiko.jp/
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