野鳥を専門に自然交配で約50年間養殖してきた技術と知識

キジ・ヤマドリ・コジュケイ専門の養殖場。約50年で培ったノウハウをもとに食用・愛玩の両ニーズに応え、衛生面に配慮した生体と卵を供給しています。自治体からの放鳥用の養殖依頼にも対応しています。