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木村良彦プロ

木村良彦

ヤマドリ、キジ、コジュケイの養殖
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インタビュー
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木村良彦プロ
専門家

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木村良彦

ヤマドリ、キジ、コジュケイの養殖

日本キジ・ヤマドリ養殖センター

野鳥を専門に自然交配で約50年間養殖してきた技術と知識

キジ・ヤマドリ・コジュケイ専門の養殖場。約50年で培ったノウハウをもとに食用・愛玩の両ニーズに応え、衛生面に配慮した生体と卵を供給しています。自治体からの放鳥用の養殖依頼にも対応しています。

マイベストプロ・インタビュー

自然に近い環境でキジ・ヤマドリ・コジュケイを養殖し、食用・観賞用・放鳥用として展開

キジ・ヤマドリ・コジュケイを自然交配で養殖する専門家

マイベストプロ茨城による取材記事

事業者情報

氏名
木村良彦（きむらよしひこ）
職種
ヤマドリ、キジ、コジュケイの養殖
ヤマドリ、キジ、コジュケイの養殖
会社名
日本キジ・ヤマドリ養殖センター
事業内容
ヤマドリ、キジ、コジュケイの養殖（食用、愛玩、放鳥）
ヤマドリ、キジ、コジュケイの愛玩用の生体・卵の販売
ヤマドリ、キジ、コジュケイの食用の精肉・卵の販売
住所
〒319-1301
茨城県日立市十王町伊師3622-2
地図を見る
営業時間
6:00～20:00
定休日
無休
ホームページ
http://www.torihiko.jp/

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