吉留巳代子プロ

吉留巳代子

カービング講師

吉留巳代子プロ
吉留巳代子

カービング講師

カービングアート教室　吉鈴〜よしりん〜

カービングの本場タイで学んだ技術でオーダーメードにも対応

タイ留学で技術を習得し、15年以上のカービング歴を持つ。果物・野菜・石けんに彫刻する伝統的なカービングのほか、近年誕生したレイヤーカービングなどにも対応。結婚式や周年記念品としてオーダーメードも好評。

伝統的なタイ式から新技法まで、工芸の美しさとものづくりの魅力を伝えるカービング教室

伝統工芸の美しさと、ものづくりの魅力を伝えるカービングのプロ

事業者情報

氏名
吉留巳代子（よしとめみよこ）
職種
カービング講師
カービング講師
教室名
カービングアート教室　吉鈴〜よしりん〜
事業内容
カービング教室（フルーツカービング、ベジタブルカービング、ソープカービング、レイヤーカービング、シャインカービング、ビーサンカービングなど）
アート教室（ディンプルアート、クリスタルアートリウム、ミリオンバングルなど）
オーダーメード（カービング各種、クリスタルアートリウム、ミリオンバングルなど）
住所
〒675-0062
兵庫県加古川市加古川町美乃利36-6
受付時間
9:00～17:00（レッスン時間は応相談）
定休日
毎週土曜日＆不定休（イベント・出張講習などのため）
ホームページ
https://www.carving-art-yoshirin.com/

