カービングの本場タイで学んだ技術でオーダーメードにも対応

タイ留学で技術を習得し、15年以上のカービング歴を持つ。果物・野菜・石けんに彫刻する伝統的なカービングのほか、近年誕生したレイヤーカービングなどにも対応。結婚式や周年記念品としてオーダーメードも好評。