カービングの本場タイで学んだ技術でオーダーメードにも対応
タイ留学で技術を習得し、15年以上のカービング歴を持つ。果物・野菜・石けんに彫刻する伝統的なカービングのほか、近年誕生したレイヤーカービングなどにも対応。結婚式や周年記念品としてオーダーメードも好評。
伝統的なタイ式から新技法まで、工芸の美しさとものづくりの魅力を伝えるカービング教室
伝統工芸の美しさと、ものづくりの魅力を伝えるカービングのプロ
事業者情報
- 氏名
- 吉留巳代子（よしとめみよこ）
- 職種
-
カービング講師
- 教室名
- カービングアート教室 吉鈴〜よしりん〜
- 事業内容
- カービング教室（フルーツカービング、ベジタブルカービング、ソープカービング、レイヤーカービング、シャインカービング、ビーサンカービングなど）
アート教室（ディンプルアート、クリスタルアートリウム、ミリオンバングルなど）
オーダーメード（カービング各種、クリスタルアートリウム、ミリオンバングルなど）
- 住所
-
〒675-0062
兵庫県加古川市加古川町美乃利36-6
- 受付時間
- 9:00～17:00（レッスン時間は応相談）
- 定休日
- 毎週土曜日＆不定休（イベント・出張講習などのため）
- ホームページ
- https://www.carving-art-yoshirin.com/
