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片岡孝次プロ

片岡孝次

発泡プラスチック製品メーカー

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片岡孝次

発泡プラスチック製品メーカー

龍野コルク工業株式会社

片岡孝次プロは神戸新聞社が厳正なる審査をしたマイベストプロ神戸の登録専門家です

発想力と設計力を生かした新たな価値の提供者

設計から試作・加工・製造まで一貫対応。異業種やアカデミアとの交流をもとに、発泡プラスチックの特性を生かした新たな価値を提供しています。

マイベストプロ・インタビュー

発泡プラスチックの特性を生かす「人にも環境にもやさしい製品」を生み出す会社

発想力と設計力で新たな価値を提供する発泡プラスチックのプロ

マイベストプロ神戸による取材記事

資格

産業廃棄物処分業許可（中間処理）
第三種医療機器製造販売業許可
一般医療機器製造業許可

事業者情報

氏名
片岡孝次（かたおかこうじ）
職種
発泡プラスチック製品メーカー
発泡プラスチック製品メーカー
会社名
龍野コルク工業株式会社
事業内容
ビーズ法発泡プラスチック製品の開発と製造（金型成形品・3D切削加工品・2Dヒートカット品・2Dワイヤーカット品・ウレタン樹脂コーティング品・機能性クッション『キュービーズ』・医療用陰圧式固定具ほか）
住所
〒679-4121
兵庫県たつの市龍野町島田321番地
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受付時間
メールフォームより24時間受け付け
ホームページ
https://www.tatsuno-cork.co.jp/

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発想力と設計力で新たな価値を提供する発泡プラスチックのプロ

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