発想力と設計力を生かした新たな価値の提供者
設計から試作・加工・製造まで一貫対応。異業種やアカデミアとの交流をもとに、発泡プラスチックの特性を生かした新たな価値を提供しています。
マイベストプロ・インタビュー
発泡プラスチックの特性を生かす「人にも環境にもやさしい製品」を生み出す会社
発想力と設計力で新たな価値を提供する発泡プラスチックのプロ
マイベストプロ神戸による取材記事
資格
産業廃棄物処分業許可（中間処理）
第三種医療機器製造販売業許可
一般医療機器製造業許可
事業者情報
- 氏名
- 片岡孝次（かたおかこうじ）
- 職種
-
発泡プラスチック製品メーカー
発泡プラスチック製品メーカー
- 会社名
- 龍野コルク工業株式会社
- 事業内容
- ビーズ法発泡プラスチック製品の開発と製造（金型成形品・3D切削加工品・2Dヒートカット品・2Dワイヤーカット品・ウレタン樹脂コーティング品・機能性クッション『キュービーズ』・医療用陰圧式固定具ほか）
- 住所
-
〒679-4121
兵庫県たつの市龍野町島田321番地
- 受付時間
- メールフォームより24時間受け付け
- ホームページ
- https://www.tatsuno-cork.co.jp/
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