リーダーの強みを生かし、やる気に満ちたチームを創る対話型研修
リーダーが自分やメンバーの強みを見つけ、本来持っている能力を発揮させる。その結果、組織のパフォーマンスが向上し業績もあがっていく。持続的成長を遂げている企業が取り入れている、新しい対話型研修です。
マイベストプロ・インタビュー
社員の強みが発揮できるリーダーを育て、やる気の出る環境を整える
社員のやる気を引き出すリーダー育成、オーダーメード研修のプロ
マイベストプロ神戸による取材記事
資格
一般社団法人エグゼクティブコーチング協会 認定ビジネスコーチ
クリフトンストレングス認定コーチ
事業者情報
- 氏名
- 山田裕介（やまだゆうすけ）
- 職種
-
企業研修講師・ストレングスコーチ
企業研修講師・ストレングスコーチ
- 会社名
- 株式会社ストレングスアスリード
- 事業内容
- ・企業研修講師（リーダー育成・幹部育成）
・人・組織文化コーディネーター
- 住所
-
〒661-0035
兵庫県尼崎市武庫之荘
- 営業時間
- 相談はメールで随時受け付けています
- ホームページ
- http://strengths-aslead.com/
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