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山田裕介

企業研修講師・ストレングスコーチ

山田裕介プロは神戸新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

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企業研修講師・ストレングスコーチ

株式会社ストレングスアスリード

山田裕介プロは神戸新聞社が厳正なる審査をしたマイベストプロ神戸の登録専門家です

リーダーの強みを生かし、やる気に満ちたチームを創る対話型研修

リーダーが自分やメンバーの強みを見つけ、本来持っている能力を発揮させる。その結果、組織のパフォーマンスが向上し業績もあがっていく。持続的成長を遂げている企業が取り入れている、新しい対話型研修です。

マイベストプロ・インタビュー

社員の強みが発揮できるリーダーを育て、やる気の出る環境を整える

社員のやる気を引き出すリーダー育成、オーダーメード研修のプロ

マイベストプロ神戸による取材記事

資格

一般社団法人エグゼクティブコーチング協会 認定ビジネスコーチ
クリフトンストレングス認定コーチ

事業者情報

氏名
山田裕介（やまだゆうすけ）
職種
企業研修講師・ストレングスコーチ
企業研修講師・ストレングスコーチ
会社名
株式会社ストレングスアスリード
事業内容
・企業研修講師（リーダー育成・幹部育成）
・人・組織文化コーディネーター
住所
〒661-0035
兵庫県尼崎市武庫之荘
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営業時間
相談はメールで随時受け付けています
ホームページ
http://strengths-aslead.com/

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