対応力に配慮した警備と、つながりを生かす物販展開
丁寧な対応を心掛けた警備で、現場の状況に応じた連携を行っています。物販事業では卸売を中心に、地域とのつながりを生かした取り組みを行い、警備と物販の双方から地域の事業活動を支援します。
事業を通じて、人と人がつながり「ありがとう」が連鎖する心豊かな地域づくりに貢献
警備と物販を通じて地域の事業を支えるプロ
事業者情報
- 氏名
- 長田光剛（ながたみつたか）
- 職種
-
警備、物販・販売、各種イベントの企画・運営
- 会社名
- セリュートラスト株式会社
- 事業内容
- 警備業（交通誘導警備、雑踏警備、施設警備、駐車監視業など）
物販・販売業
各種イベント業
ホテル・旅館等のサービスの請負業務（結婚式介添え業務、清掃業務など）
- 住所
-
〒674-0058
兵庫県明石市大久保町駅前2丁目1-10
- 営業時間
- お問い合わせください
- ホームページ
- https://seryu-trust.co.jp/
